Гол украинца признали лучшим в 6-м туре Лиги конференций
Гол украинского полузащитника "Зари" Егора Назарины признали лучшим в 6-м туре Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 6-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью против норвежского "Бодо-Глимта" (1:1).
На 18-й минуте Егор Назарина роскошно исполнил штрафной удар и открыл счет во встрече мощным ударом по воротам Бодо-Глимт. По версии УЕФА этот мяч - самый красивый в 6-м туре ЛК.
Гол можно просмотреть по ссылке.
За 6 матчей луганская "Заря" набрала 7 баллов и заняла в группе C третье место. "Бодо-Глимт" вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места с 12 очками.
Победу в квартете одержала итальянская "Рома", у "волков" 13 набранных пунктов. Четвертое место у болгарского ЦСКА, у них 1 балл.
Для всех украинских команд еврокубковый сезон завершился. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не сумела выйти в плей-офф Лиги конференций.
- 9 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью с норвежским "Бодо-Глимтом".
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