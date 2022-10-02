Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Брюгге" 3:0. Украинец Эдуард Соболь забил в ворота "Мехелена" на 53-й минуте, левый защитник совершил счет 2:0.

27-летний Соболь забил за бельгийский Брюгге впервые с 1 августа 2021 года. Для него сегодняшний матч был 118-м в футболке "Брюгге", на его счету 4 гола и 14 ассистов.

Чемпионат Бельгии

10-й тур

1 октября

"Брюгге" - "Мехелен" 3:0

Голы: Хутгла, 37, Соболь, 53, Бьюкенен, 86

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