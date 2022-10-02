Гол Соболя помог "Брюгге" одержать победу в чемпионате Бельгии
В 10-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" разгромно победил "Мехелен"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Брюгге" 3:0. Украинец Эдуард Соболь забил в ворота "Мехелена" на 53-й минуте, левый защитник совершил счет 2:0.
27-летний Соболь забил за бельгийский Брюгге впервые с 1 августа 2021 года. Для него сегодняшний матч был 118-м в футболке "Брюгге", на его счету 4 гола и 14 ассистов.
Чемпионат Бельгии
10-й тур
1 октября
"Брюгге" - "Мехелен" 3:0
Голы: Хутгла, 37, Соболь, 53, Бьюкенен, 86
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное