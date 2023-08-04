Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в четвертьфинал арабской ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 3-го тура группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 года прошел вечером четверга, 3 августа. Саудовский "Аль-Наср" и египетский "Замалек" сыграли вничью 1:1.

К 87-й минуте в плей-офф арабской ЛЧ проходила египетская команда, Криштиану Роналду сумел изменить судьбу матча. Роналду в высоком прыжке забил шедевральный гол ударом головой и стал героем для "Аль-Насра" - команда вышла в четвертьфинал.

Видео гола Роналду за "Аль-Наср"

Что известно об "Аль-Насре"?

За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и голкипер Давид Оспина.

Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".