Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в четвертьфинал арабской ЛЧ
Португальская звезда Криштиану Роналду вывел саудовский "Аль-Наср" в четвертьфинал арабской ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 3-го тура группового раунда Кубка арабских чемпионов 2023 года прошел вечером четверга, 3 августа. Саудовский "Аль-Наср" и египетский "Замалек" сыграли вничью 1:1.
К 87-й минуте в плей-офф арабской ЛЧ проходила египетская команда, Криштиану Роналду сумел изменить судьбу матча. Роналду в высоком прыжке забил шедевральный гол ударом головой и стал героем для "Аль-Насра" - команда вышла в четвертьфинал.
Видео гола Роналду за "Аль-Наср"
Что известно об "Аль-Насре"?
За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и голкипер Давид Оспина.
Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".
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