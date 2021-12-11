Гол Роналду принес МЮ победу над "Норвичем" в АПЛ
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Норвич"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу МЮ принес португальский форвард Криштиану Роналду, реализовавший на 75-й минуте пенальти.
"Манчестер Юнайтед" победил "Норвич" 1:0, набрал 27 очков и занимает пятое место. "Норвич" имеет 10 пунктов, он на последнем - 20-м месте в турнирной таблице.
Чемпионат Англии
16-й тур
11 декабря
"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол : Роналду, 75 (пен.)
- Напомним, 11 декабря украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Вулвергемптон".
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