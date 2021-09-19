Гол Роналду помог МЮ победить "Вест Хэм" с Ярмоленко, который заработал пенальти
Гол португальского футболиста Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вест Хэм" в 5-м туре чемпионата Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал матч в запасе, вышел на замену на 68-й минуте и в конце игры заработал пенальти.
Его одноклубники повели в счете на 30-й минуте, когда забил Мохаммед Бенрахма. МЮ отыгрался еще до перерыва усилиями Криштиану Роналду.
"Манчестер Юнайтед" впервые вышел вперед на 89-й минуте - отличился Джесси Лингард.
"Вест Хэм" мог бы спастись от поражения в компенсированное арбитром время, но Марк Нобл не реализовал пенальти, который заработал Андрей Ярмоленко.
Чемпионат Англии
5-й тур
19 сентября
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Бенрахма, 30 - Роналду, 35, Лингард, 89
На 90 + 5 минуте Нобл ( "Вест Хэм") не реализовал пенальти
- Напомним, 11 сентября Криштиану Роналду забил два гола и помог МЮ победить "Ньюкасл" со счетом 4:1.
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