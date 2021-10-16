Гол, пас и победа: футболист сборной Украины стал героем матча чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" на матч 8-го тура чемпионата Италии против "Салернитаны". На 51-й минуте украинец отдал результативный пас на Давида Стрелеца, который сравнял счет. На 76-й минуте Коваленко принес "Специи" победу.

Для Виктора Коваленко этот гол и результативная передача стали первыми в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне он сыграл за "Специю" 3 игры.

В итоге "Специя" победила "Салернитану" 2:1, набрала 7 очков и поднялась на 15-е место. "Салернитана" с 4 пунктами - 19-я.

Чемпионат Италии

8-й тур

16 октября

"Специя" - "Салернитана" 2:1

Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 - Сими, 39

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb