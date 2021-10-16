Гол, пас и победа: футболист сборной Украины стал героем матча чемпионата Италии
Украинский полузащитник Виктор Коваленко забил за "Специю" первый гол и помог ей победить "Салернитану" в матче чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" на матч 8-го тура чемпионата Италии против "Салернитаны". На 51-й минуте украинец отдал результативный пас на Давида Стрелеца, который сравнял счет. На 76-й минуте Коваленко принес "Специи" победу.
Для Виктора Коваленко этот гол и результативная передача стали первыми в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне он сыграл за "Специю" 3 игры.
В итоге "Специя" победила "Салернитану" 2:1, набрала 7 очков и поднялась на 15-е место. "Салернитана" с 4 пунктами - 19-я.
Чемпионат Италии
8-й тур
16 октября
"Специя" - "Салернитана" 2:1
Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 - Сими, 39
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