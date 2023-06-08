Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Гол на 90-й минуте принес "Вест Хэму" победу над "Фиорентиной" в Лиге конференций

Гол на 90-й минуте принес "Вест Хэму" победу над "Фиорентиной" в Лиге конференций

8 июня, 2023 четверг
00:05
Спорт

Вечером среды, 7 июня, в финале Лиги конференций английский "Вест Хэм" победил итальянскую "Фиорентину"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный поединок прошел на "Фортуне Арена" в Праге. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Вест Хэма". На 62-й минуте Саид Бенрахма реализовал пенальти и вывел англичан вперед.

Ситуация выровнялась, когда на 67-й минуте полузащитник "Фиорентины" Джакомо Бонавентура совершил счет 1:1.

Самое интересное произошло на 90-й минуте. Победный гол для "Вест Гема" забил Джеррод Бовен.

По пути в финал "Фиорентина" прошла в плей-офф португальскую "Брагу" (7:2), турецкий "Сивасспор" (5:1), польский "Лех" (6:4) и швейцарский "Базель" (4:3).

"Вест Хэм" был лучше киприотского "АЕК Ларнака" (6:0), бельгийского "Гента" (5:2) и нидерландского "АЗ Алкмара" (3:1).

В прошлом сезоне Лигу конференций выиграла итальянская "Рома".

Лига конференций

Финал

7 июня

"Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия) 1:2

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62, Боуэн, 90

  • В ночь с 31 мая на 1 июня был сыгран финал Лиги Европы, где испанская "Севилья" по пенальти победила итальянскую "Рому".
Италия
Читайте также:
7 июня, 2023 среда
В Украине ликвидировали сына экс-депутата госдумы РФ и чеченского полевого командира Ямадаева
7 июня, 2023 среда
Илон Маск распространил видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с обвинениями Украины в подрыве Каховской ГЭС
7 июня, 2023 среда
Госдеп США передал месседж российским властям: вы должны немедленно вывести свои силы из Украины и прекратить неоправданное вторжение
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
00:55
Папу Римского Франциска успешно прооперировали
00:46
Экс-глава НАТО Расмуссен: некоторые страны-члены Альянса могут отправить свои войска в Украину
00:27
Черниговский облсовет призвал центральные власти запретить УПЦ МП
00:12
Обновлено
"Шахтер" уволил главного тренера Йовичевича, - СМИ
00:00
Обновлено
Россияне обстреляли Украину на Донетчине: три человека погибли, среди них ребенок
2023, среда
7 июня
23:46
Украинская полиция спасла женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках
23:24
Обновлено
Эрдоган поговорил с Зеленским и Путиным о подрыве Каховской ГЭС: предложил создать совместную комиссию по расследованию
23:17
Россия ударила ракетами по Чугуевскому району Харьковщины
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июня
22:53
хакер
Сайт Prometheus подвергся массированной DDoS-атаке, вероятно, представителей РФ
22:28
Лувр
Лувр примет на хранение 16 произведений искусства из Украины
22:25
Эксклюзив
Армию РФ ожидает разгром в Украине, - военный эксперт Свитан
22:22
Месси объявил о переходе в "Интер Майами"
22:18
Светлана Тихановская
Украинские депутаты организовали видеовстречу для Тихановской и полка Калиновского
21:50
Алексей Данилов
Данилов объяснил, почему Запад осторожно комментирует подрыв Каховской ГЭС
21:21
Зеленский обсудил с Макроном потребности для ликвидации последствий и сотрудничество в расследовании обстоятельств подрыва Каховской ГЭС
21:13
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Детали подрыва плотины Каховской ГЭС и ситуация на линии фронта, которая становится все более сложной для врага. Колонка Сергея Згурца
21:07
София Сапега
Лукашенко помиловал россиянку Софию Сапегу, которую задержали вместе с оппозиционером Протасевичем
20:41
Создан официальный канал с оперативной информацией о ситуации на Херсонщине
20:41
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:35
Мудрик эффектно ответил русскоязычному хейтеру
20:34
Зеленский: ООН и Красный Крест должны быть на ВОТ Херсонщины, однако их там нет
20:11
Офицер ВСУ обвинил Маляр во лжи насчет "капитального" строительства укреплений вокруг Бахмута
20:05
OPINION
Как московские попы трактуют Каховскую трагедию
20:05
РДК заявил, что уже 7 дней контролирует Новую Таволжанку на Белгородщине
20:05
Алексей Данилов
"Когда мы начнем, увидят все": Данилов заявил, что Украина еще не ведет контрнаступление
19:35
Подрыв Россией Каховской ГЭС: затоплен нацпарк "Нижнеднепровский" с угодьями мирового значения, под угрозой сотни видов рыб и птиц
19:25
Месси отказал "Барселоне" и выбрал другое место продолжения карьеры. Будет играть с украинцем
19:24
Боеприпасы к Gepard, вездеходы Bandvagn, дроны Vector: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
19:13
В затопленной Голой Пристани россияне выгоняют людей из домов и строят позиции на крышах, из Козачих Лагерей запретили эвакуацию, - Генштаб
19:05
Эксклюзив
Подрыв Каховской ГЭС: в Олешках есть первые погибшие, - мэр Рищук
19:00
Обзор
Победные новости 469-го дня войны: наступление ВСУ на Бахмутском направлении и реэкспорт швейцарского оружия
18:50
В Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см
18:49
Польский бренд одежды Medicine создал коллекцию по мотивам картин Марии Примаченко
18:29
Ситуация на ЗАЭС в любое время может выйти из-под контроля, - мэрия Энергодара советует покинуть город
18:26
Генераторы, насосы, оборудование для приюта: ЕС поможет Украине преодолеть последствия подрыва Каховской ГЭС
18:05
Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта, - Козицкий
18:04
Штурмовали Донетчину и Луганщину: СБУ объявила подозрение оккупантам из российского подразделения "Шторм"
18:02
OPINION
Налог с благотворительности изначально бессмысленен
17:52
Игорь Кузин
В Минздраве допустили вероятность вспышки холеры в результате подрыва Каховской ГЭС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV