Гол на 90-й минуте принес "Вест Хэму" победу над "Фиорентиной" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный поединок прошел на "Фортуне Арена" в Праге. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Вест Хэма". На 62-й минуте Саид Бенрахма реализовал пенальти и вывел англичан вперед.

Ситуация выровнялась, когда на 67-й минуте полузащитник "Фиорентины" Джакомо Бонавентура совершил счет 1:1.

Самое интересное произошло на 90-й минуте. Победный гол для "Вест Гема" забил Джеррод Бовен.

По пути в финал "Фиорентина" прошла в плей-офф португальскую "Брагу" (7:2), турецкий "Сивасспор" (5:1), польский "Лех" (6:4) и швейцарский "Базель" (4:3).

"Вест Хэм" был лучше киприотского "АЕК Ларнака" (6:0), бельгийского "Гента" (5:2) и нидерландского "АЗ Алкмара" (3:1).

В прошлом сезоне Лигу конференций выиграла итальянская "Рома".

Лига конференций

Финал

7 июня

"Фиорентина" (Италия) - "Вест Хэм" (Англия) 1:2

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62, Боуэн, 90