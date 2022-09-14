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Гол Мудрика принес "Шахтеру" ничью в матче с "Селтиком" в ЛЧ

14 сентября, 2022 среда
21:38
Спорт

Сегодня, 14 сентября, донецкий "Шахтер" сыграл вничью против шотландского "Селтика" во втором туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Варшаве, закончился со счетом 1:1. "Шахтер" пропустил первым - полузащитник Артем Бондаренко срикошетил мяч в свои ворота на 10-й минуте.

Украинцы смогли реабилитироваться на 29-й минуте. Георгий Судаков отдал фантастическую разрезную передачу вдоль обороны "Селтика", мяч получил Михаил Мудрик. Лидер "Шахтера" сумел обыграть Джо Харта и сделал счет 1:1.

Соперниками "Шахтера" по группе F являются "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и "Селтик", которые в 1 туре сыграли 3:0 в пользу испанцев. Украинцы неделю назад обыграли немцев 4:1.

"Реал" и "Лейпциг" свой матч 2-го тура сыграют в 22:00

Лига чемпионов

2-й тур . Группа F

14 сентября 

"Шахтер" (Украина) – "Селтик" (Шотландия) 1:1

Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (авт.)

Предупреждение: Енц, 52

"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Тейлор, Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 74), Мудрик, Зубков (Траоре, 61), Судаков (Очеретько, 77), Швед (Петряк, 61).

"Селтик": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухаси (Якумакис, 68), Хакшабанович (Маэда, 46), Картер-Викерс, О'Райли (Муй, 68), Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, Юранович, Абада, 86).

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Украина
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