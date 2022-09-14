Гол Мудрика принес "Шахтеру" ничью в матче с "Селтиком" в ЛЧ
Сегодня, 14 сентября, донецкий "Шахтер" сыграл вничью против шотландского "Селтика" во втором туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Варшаве, закончился со счетом 1:1. "Шахтер" пропустил первым - полузащитник Артем Бондаренко срикошетил мяч в свои ворота на 10-й минуте.
Украинцы смогли реабилитироваться на 29-й минуте. Георгий Судаков отдал фантастическую разрезную передачу вдоль обороны "Селтика", мяч получил Михаил Мудрик. Лидер "Шахтера" сумел обыграть Джо Харта и сделал счет 1:1.
Соперниками "Шахтера" по группе F являются "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и "Селтик", которые в 1 туре сыграли 3:0 в пользу испанцев. Украинцы неделю назад обыграли немцев 4:1.
"Реал" и "Лейпциг" свой матч 2-го тура сыграют в 22:00
Лига чемпионов
2-й тур . Группа F
14 сентября
"Шахтер" (Украина) – "Селтик" (Шотландия) 1:1
Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (авт.)
Предупреждение: Енц, 52
"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Тейлор, Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 74), Мудрик, Зубков (Траоре, 61), Судаков (Очеретько, 77), Швед (Петряк, 61).
"Селтик": Харт, Тейлор, Йенц, Фурухаси (Якумакис, 68), Хакшабанович (Маэда, 46), Картер-Викерс, О'Райли (Муй, 68), Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, Юранович, Абада, 86).
- 6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1 тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.
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