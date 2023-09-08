Гол Месси принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026
Лионель Месси забил победный гол и принес Аргентине победу над Эквадором в стартовом матче квалификации чемпионата мира-2026 по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Аргентина начала отбор ЧМ-2026 8 сентября в Буэнос-Айресе игрой против Эквадора. Победу действующим чемпионам мира принес единственный гол Лионеля Месси, который он забил на 78-й минуте.
Аргентина набрала 3 очка. Также 3 пункта имеет Колумбия, у Парагвая и Перу – по 1 баллу. За 6 путевок на ЧМ-2026 от Южной Америки также спорят Боливия, Уругвай, Чили, Бразилия и Венесуэла.
ЧМ-2026 по футболу
Квалификация
Южная Америка. 1-й тур
8 сентября
Аргентина – Эквадор 1:0
Гол : Месси, 78
Колумбия - Венесуэла 1:0
Гол : Борре, 46
Парагвай - Перу 0:0
Удаление : Адвинкула 45 (Перу)
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