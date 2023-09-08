Гол Месси принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Аргентина начала отбор ЧМ-2026 8 сентября в Буэнос-Айресе игрой против Эквадора. Победу действующим чемпионам мира принес единственный гол Лионеля Месси, который он забил на 78-й минуте.

Аргентина набрала 3 очка. Также 3 пункта имеет Колумбия, у Парагвая и Перу – по 1 баллу. За 6 путевок на ЧМ-2026 от Южной Америки также спорят Боливия, Уругвай, Чили, Бразилия и Венесуэла.

ЧМ-2026 по футболу

Квалификация

Южная Америка. 1-й тур

8 сентября

Аргентина – Эквадор 1:0

Гол : Месси, 78

Колумбия - Венесуэла 1:0

Гол : Борре, 46

Парагвай - Перу 0:0

Удаление : Адвинкула 45 (Перу)