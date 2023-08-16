Гол Месси и ассист Кривцова вывели "Интер Майами" в финал американского Кубка лиг
Сегодня, 16 августа, "Интер Майами" обыграл "Филадельфию Юнион" и вышел в финал американского Кубка лиг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Интер Майами" со счетом 4:1. Удачный матч провел украинский центрбек Сергей Кривцов, который на 3-й минуте отдал роскошную передачу на Джозефа Мартинеса и вывел его один на один с голкипером. Форвард свой момент реализовал – отправил мяч в дальний угол ворот.
На 20-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество "Майами". В общей сложности для аргентинца это уже 9 гол за 6 матчей в США. Кривцов снова принял участие в атаке, но на этот раз уже не он ассистировал.
В конце первого тайма экс-футболист "Барселоны" Хорди Альба отличился дебютным голом за "Майами".
В финале американского Кубка лег "Интер Майами" сыграет против победителя пары "Монтеррей" – "Нэшвилл".
Кубок лиг
Полуфинал
16 августа
"Филадельфия Юнион" - "Интер Майами" 1:4
Голы: Бедоя, 75 - Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 83
Трансфер Месси в MLS
Лионель Месси перешел в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершился контракт с чемпионами Франции. Владельцем клуба из США является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Месси играл за парижан с 2021 года и помог им получить два чемпионских титула во Франции.
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