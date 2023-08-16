Гол Месси и ассист Кривцова вывели "Интер Майами" в финал американского Кубка лиг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Интер Майами" со счетом 4:1. Удачный матч провел украинский центрбек Сергей Кривцов, который на 3-й минуте отдал роскошную передачу на Джозефа Мартинеса и вывел его один на один с голкипером. Форвард свой момент реализовал – отправил мяч в дальний угол ворот.

На 20-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество "Майами". В общей сложности для аргентинца это уже 9 гол за 6 матчей в США. Кривцов снова принял участие в атаке, но на этот раз уже не он ассистировал.

В конце первого тайма экс-футболист "Барселоны" Хорди Альба отличился дебютным голом за "Майами".

В финале американского Кубка лег "Интер Майами" сыграет против победителя пары "Монтеррей" – "Нэшвилл".

Кубок лиг

Полуфинал

16 августа

"Филадельфия Юнион" - "Интер Майами" 1:4

Голы: Бедоя, 75 - Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 83

Трансфер Месси в MLS

Лионель Месси перешел в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершился контракт с чемпионами Франции. Владельцем клуба из США является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси играл за парижан с 2021 года и помог им получить два чемпионских титула во Франции.