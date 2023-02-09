Гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Марселя" со счетом 2:1. Команды обменялись голами в первом тайме. За хозяев забил Алексис Санчез, реализовавший пенальти. За ПСЖ отличился Серхио Рамос.

Но героем матча стал украинец Руслан Малиновский. Полузащитник "Марселя" удачно сыграл на грани штрафной и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Соперник "Марселя" в 1/4 финала пока не известен.

Кубок Франции

1/8 финала

8 февраля

"Марсель" – ПСЖ 2:1

Голы: Санчез, 31 (пен.), Малиновский, 57 - Рамос, 45+2