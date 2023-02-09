Гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции
В 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Марсель" одержал победу над ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Марселя" со счетом 2:1. Команды обменялись голами в первом тайме. За хозяев забил Алексис Санчез, реализовавший пенальти. За ПСЖ отличился Серхио Рамос.
Но героем матча стал украинец Руслан Малиновский. Полузащитник "Марселя" удачно сыграл на грани штрафной и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.
Соперник "Марселя" в 1/4 финала пока не известен.
Кубок Франции
1/8 финала
8 февраля
"Марсель" – ПСЖ 2:1
Голы: Санчез, 31 (пен.), Малиновский, 57 - Рамос, 45+2
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