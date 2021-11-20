Гол Малиновского помог "Аталанте" разгромить команду Коваленко в Серии A

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал матч в запасе и вышел на поле на 60-й минуте и забил гол незадолго до финального свистка. Коваленко появился в стартовом составе и отыграл 64 минуты.

"Специя" повела в счете на 11-й минуте, когда отличился М'Бала Нзола. "Аталанта" еще в первом тайме забила три раза в ответ - дубль сделал Марио Пашалич, а Дуван Сапата реализовал пенальти.



После перерыва до разгромного счет довел Луис Муриэль. За "Специю" еще одним голом отличился Нзола.

"Аталанта" победила "Специю" 5:2, набрала 25 очков и занимает четвертое место. "Специя с 11 пунктами - 16-я.

Чемпионат Италии

13-й тур

20 ноября

"Аталанта" - "Специя" 5:2

Голы : Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муриэль, 83, Малиновский, 89 - Нзола, 11, 90+1

Напомним, 7 ноября украинский тренер Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

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