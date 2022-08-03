Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый и единственный гол в матче "Динамо" - "Штурм" забил Алексей Караваев, который должен был начинать встречу на скамейке запасных, но из-за травмы Виктора Цыганкова на тренировке появился в стартовом составе.

Повторная игра пройдет в австрийском Граце 9 августа.

В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо", если пройдет "Штурм", сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Митьюлланд".

Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16-17 и 23-24 августа.

Лига чемпионов

Квалификация. 3-й раунд

3 августа

"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия) 1:0

Гол: Караваев, 28

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 71) – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 71) – Беседин (Ванат, 83).

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.

30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".

2 августа стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга пропустит по меньшей мере два месяца из-за травмы и не поможет киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb