Гол Караваева принес "Динамо" победу над "Штурмом" в Лиге чемпионов
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило австрийский "Штурм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый и единственный гол в матче "Динамо" - "Штурм" забил Алексей Караваев, который должен был начинать встречу на скамейке запасных, но из-за травмы Виктора Цыганкова на тренировке появился в стартовом составе.
Повторная игра пройдет в австрийском Граце 9 августа.
В плей-офф Лиги чемпионов "Динамо", если пройдет "Штурм", сыграет с победителем пары "Бенфика" - "Митьюлланд".
Матчи плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 16-17 и 23-24 августа.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
3 августа
"Динамо" (Украина) – "Штурм" (Австрия) 1:0
Гол: Караваев, 28
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 71) – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 71) – Беседин (Ванат, 83).
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