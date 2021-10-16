Гол героя Евро-2020 Довбика помог "Днепру-1" победить "Колос" в УПЛ
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" обыграл на своем поле "Колос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" на 23-й минуте вывел вперед Даниил Игнатенко. На 38-й минуте преимущество команды Йовичевич увеличил Артем Довбик, для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.
Довбик на Евро-2020 забил в овертайме решающий гол в ворота сборной Швеции и вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
"Днепр-1" победил "Колос" 2:0, набрал 22 очка и занимает в Премьер-лиге третье место. "Колос" с 11 пунктами - 11-й.
Чемпионат Украины
11-й тур
16 октября
"Днепр-1" - "Колос" 2:0
Голы: Игнатенко, 23 Довбик, 38
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
- Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4:1.
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