Гол героя Евро-2020 Довбика помог "Днепру-1" победить "Колос" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" на 23-й минуте вывел вперед Даниил Игнатенко. На 38-й минуте преимущество команды Йовичевич увеличил Артем Довбик, для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.

Довбик на Евро-2020 забил в овертайме решающий гол в ворота сборной Швеции и вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.

"Днепр-1" победил "Колос" 2:0, набрал 22 очка и занимает в Премьер-лиге третье место. "Колос" с 11 пунктами - 11-й.

Чемпионат Украины

11-й тур

16 октября

"Днепр-1" - "Колос" 2:0

Голы: Игнатенко, 23 Довбик, 38

Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".

Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4:1.

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