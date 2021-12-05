Гол экс-футболиста "Шахтера" принес МЮ первую победу под руководством нового тренера
В 15-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Кристалл Пелас" и одержал первую победу под руководством нового главного тренера - Ральфа Рангника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
МЮ вышел вперед лишь на 77-й минуте, когда забил бразилец Фред, перешедший в английский клуб из "Шахтера".
"Манчестер Юнайтед" победил "Кристалл Пелес" 1:0 и одержал первую победу после назначения немца Ральфа Рангника главным тренером.
МЮ набрал 24 очка и поднялся на шестую позицию. "Кристалл Пелес" с 16 пунктами – 12-й.
Чемпионат Англии
15-й тур
5 декабря
"Манчестер Юнайтед" - "Кристалл Пелес" 1:0
Гол : Фред, 77
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Напомним, 29 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Ральфа Рангника на должность главного тренера.
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