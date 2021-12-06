Гол Довбыка с пенальти принес СК "Днепр-1" победу над "Черноморцем" в УПЛ
В заключительном матче 17-го тура УПЛ СК "Днепр-1" победил одесский "Черноморец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Черноморец" вышел вперед первым благодаря голу Евгения Исаенко на 12-й минуте. "Днепр-1" сразу же ответил и свой мяч забил Александр Пихалонок.
Решающий момент случился на 64-й минуте, когда Артем Довбык реализовал пенальти и вывел "Днепр-1" вперед. Точку в матче на 74-й минуте поставил Даниил Игнатенко.
"Днепр-1" обошел "Зарю" и поднялся на третью позицию в таблице УПЛ. У днепрян 37 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".
Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Шахтер" и "Динамо", имеющие по 44 пункта.
"Черноморец" с 11 баллами занимает 14-ю позицию.
Чемпионат Украины
17-й тур
6 декабря
"Днепр-1" – "Черноморец" 3:1
Голы : Пихаленок, 20, Довбык, 64 (пен.), Игнатенко, 74 - Исаенко, 12
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
- 5 декабря "Заря" одолела дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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