Гол Довбыка с пенальти принес СК "Днепр-1" победу над "Черноморцем" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Черноморец" вышел вперед первым благодаря голу Евгения Исаенко на 12-й минуте. "Днепр-1" сразу же ответил и свой мяч забил Александр Пихалонок.



Решающий момент случился на 64-й минуте, когда Артем Довбык реализовал пенальти и вывел "Днепр-1" вперед. Точку в матче на 74-й минуте поставил Даниил Игнатенко.

"Днепр-1" обошел "Зарю" и поднялся на третью позицию в таблице УПЛ. У днепрян 37 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".



Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Шахтер" и "Динамо", имеющие по 44 пункта.

"Черноморец" с 11 баллами занимает 14-ю позицию.

Чемпионат Украины

17-й тур

6 декабря

"Днепр-1" – "Черноморец" 3:1

Голы : Пихаленок, 20, Довбык, 64 (пен.), Игнатенко, 74 - Исаенко, 12

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