Гол Довбика помог сборной Украины установить историческое достижение
Гол Артема Добвика в ворота Боснии и Герцеговины в отборе чемпионата мира-2022 стал для сборной Украины 400-м в истории
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.
Довбик в решающей игре квалификации ЧМ-2022 забил в ворота Боснии и Герцеговины на 79-й минуте, помог сборной Украины победить 2:0 и выйти в плей-офф отбора.
Этот гол стал для нашей национальной команды 400-м в истории.
Сборная Украины по квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте. Соперниками Петракова в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.
Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.
- Александр Петраков после выхода сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу станет полноправным главным тренером национальной команды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное