"Гоголевская джавелина": волонтеры "Гончаренко центра" из Полтавщины готовят для военных лапшу по специальному рецепту

С начала войны на фронт уже передана почти тонна лапши, получившей название "Гоголевская джавелина".

Женщины из Гоголева Миргородского района наладили производство домашней лапши быстрого приготовления для украинских защитников и защитниц по собственному рецепту. Лапша заваривается кипятком и через несколько минут ее можно употреблять, как готовый продукт.

В поселке создали импровизированный пищевой цех, в котором готовят лапшу по уникальному рецепту, который разработала волонтер Оксана – пищевой технолог по специальности. Женщины вымешивают тесто, режут, подсушивают над сковородами, фасуют. В блюдо добавляют сушеные овощи, которые также готовятся на месте, и специи. Местный кузнец натачивает ножи для работы и развлекает детей, пока их мамы заняты на кухне: делает с детьми поделки для солдат, занимается рисованием.

С легкой руки украинских хозяек лапша из Гоголева получила название "Гоголевская джавелина". Как рассказали местные волонтеры, солдаты говорят, что лапша – "просто огонь" и придумывают забавные слоганы "Гоголевская джавелина – это любовь и витамины", "Гоголевская джавелина – самая вкусная в Украине", "Гоголевская джавелина – победа за минуту". Это особенно вдохновляет местных активисток усовершенствовать производство.

По словам технолога и шеф-повара Оксаны, рецепт отрабатывался с 2014 года – именно тогда она начала заниматься волонтерством. К процессу присоединилась даже 90-летняя бабушка Оксаны, которая стала старейшей хозяйкой в цехе.

"Мы хотели, чтобы наша лапша была полезна и питательна. И чтобы могли быстро приготовить себе вкусное домашнее блюдо. Поэтому мы добавляем яйца, овощи, специи – все домашнее, наше, с огорода. У нас есть своя фирменная технология, есть холодный и горячий цех, где мы готовим.Только за последний раз сделали и передали на фронт 600 порций.А лучшая благодарность, которая нас вдохновляет, - это когда наши воины звонят и говорят, что им было вкусно. Мы даже завели для этого телефон отдельный, он рядом с нами лежит, когда мы готовим", – рассказала Оксана.

Готовую домашнюю лапшу быстрого приготовления волонтеры Гончаренко центра отвозят на передовую.

"С начала войны наши девушки изготовили и передали почти тонну Гоголевской домашней лапши военным на фронт. Это большое дело! Наши хозяйки всем селом готовят каждый день, чтобы наши ребята, которые сейчас нас защищают, чувствовали нашу заботу и любовь к ним. И чтобы у них были силы воевать и защищать нашу Украину", – отметила руководитель Гончаренко центра в Миргороде Инна Ковальская.

Для справки : Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением армии и беженцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения - проведения курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирования навыков финансовой грамотности, обучения пожилых людей современным технологиям.