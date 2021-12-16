Гогилашвили с супругой предположительно проживают в одном имении с главой военной разведки Будановым, - расследование
Уволенный с должности заместителя министра МВД Александр Гогилашвили и его супруга Мария Левченко, работающая помощницей президента Владимира Зеленского, предположительно проживают в одном имении с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым в селе Хотов Киевской области
Об этом говорится в новом расследовании "Дружечки" журналистов проекта "Следствие.Инфо" .
Журналисты несколько месяцев неоднократно видели, как с территории имения, где проживает Гогилашвили с женой, выезжал черный Volvo на номерах прикрытия (ненастоящие номера, которые не позволяют определить владельца машины - ред.) в сопровождении Nissan также с номерами прикрытия.
Перед выездом Volvo территорию обследовали кинологи с собакой. При этом автомобили, на которых приезжали кинологи, были из автопарка СБУ.
Тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия журналисты увидели на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыболовном острове.
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Изучив страницы Гогилашвили и Левченко в соцсетях, журналисты выяснили, что они дружат с женой Кирилла Буданова Марианной Будановой. При этом сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе 2021 года. Таким образом, журналисты предположили, что охраняемым лицом, ездящим в указанном кортеже, вероятно, именно Кирилл Буданов.
При этом журналисты напомнили, что у Гогилашвили было и, возможно, до сих пор имеет гражданство РФ. По данным расследователей, загранпаспорт гражданина РФ Гогилашвили получил в 2012 году, а срок действия документа истекает в 2022 году. Журналисты не обнаружили в российских реестрах подтверждение, что Гогилашвили вышел из гражданства РФ или сдал паспорт. На официальный запрос "Следства.Инфо" и при попытках пообщаться с ним по телефону Гогилашвили также не предоставил информацию о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора.
Кроме того, журналисты проверили декларации Марии Левченко и не нашли никаких свидетельств ее официального трудоустройства в Офисе президента – финансовые поступления в ее декларации были только в виде зарплаты от "95 квартала". При этом сам Зеленский не раз подтверждал, что Левченко работает его личной помощницей.
По данным журналистов, владелицей указанного имения является Диана Стрелковская – экс-жена Вячеслава Стрелковского. Расследователи отмечают, что их компании фигурировали в уголовных производствах, касающихся налоговых схем.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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