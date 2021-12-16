Гогилашвили с супругой предположительно проживают в одном имении с главой военной разведки Будановым, - расследование

Об этом говорится в новом расследовании "Дружечки" журналистов проекта "Следствие.Инфо" .



Журналисты несколько месяцев неоднократно видели, как с территории имения, где проживает Гогилашвили с женой, выезжал черный Volvo на номерах прикрытия (ненастоящие номера, которые не позволяют определить владельца машины - ред.) в сопровождении Nissan также с номерами прикрытия.



Перед выездом Volvo территорию обследовали кинологи с собакой. При этом автомобили, на которых приезжали кинологи, были из автопарка СБУ.



Тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия журналисты увидели на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыболовном острове.



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Изучив страницы Гогилашвили и Левченко в соцсетях, журналисты выяснили, что они дружат с женой Кирилла Буданова Марианной Будановой. При этом сам Гогилашвили выкладывал совместные фото с Будановым, сделанные в августе 2021 года. Таким образом, журналисты предположили, что охраняемым лицом, ездящим в указанном кортеже, вероятно, именно Кирилл Буданов.



При этом журналисты напомнили, что у Гогилашвили было и, возможно, до сих пор имеет гражданство РФ. По данным расследователей, загранпаспорт гражданина РФ Гогилашвили получил в 2012 году, а срок действия документа истекает в 2022 году. Журналисты не обнаружили в российских реестрах подтверждение, что Гогилашвили вышел из гражданства РФ или сдал паспорт. На официальный запрос "Следства.Инфо" и при попытках пообщаться с ним по телефону Гогилашвили также не предоставил информацию о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора.



Кроме того, журналисты проверили декларации Марии Левченко и не нашли никаких свидетельств ее официального трудоустройства в Офисе президента – финансовые поступления в ее декларации были только в виде зарплаты от "95 квартала". При этом сам Зеленский не раз подтверждал, что Левченко работает его личной помощницей.



По данным журналистов, владелицей указанного имения является Диана Стрелковская – экс-жена Вячеслава Стрелковского. Расследователи отмечают, что их компании фигурировали в уголовных производствах, касающихся налоговых схем.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .