Гогилашвили должен понести уголовную ответственность за конфликт с полицейскими в зоне ООС, - экс-советник Авакова Варченко

Такое мнение Варченко высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я предполагаю, что Александр Гогилашвили не сможет получить какие-либо высокие государственные должности. Он будет заниматься своими делами, но после того, как понесет ответственность за признаки уголовных преступлений, которые мы видели на видео. А это - и сопротивление работе сотрудников правоохранительной системы во время исполнения ими служебных обязанностей и злоупотребления властью и служебным положением, и еще, что очень важно, где именно это произошло. сил. И за такие вещи, которые позволил себе замминистра МВД, нужно нести ответственность", - сказал Варченко.



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Увольнение Гогилашвили эксрадник Авакова назвал частичным наказанием.



"В ситуации с Гогилашвили дисциплинарное наказание является лишь частью наказания, которое должен понести замминистра МВД", - сказал Варченко.





Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.

Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .