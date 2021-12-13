Гогилашвили должен понести уголовную ответственность за конфликт с полицейскими в зоне ООС, - экс-советник Авакова Варченко
Эксперт по вопросам безопасности и советник министра внутренних дел Украины в 2015-2021 годах Иван Варченко считает, что экс-заместитель начальника МВД Александр Гогилашвили должен понести уголовную ответственность за препятствование работе работникам правоохранительных органов и злоупотребление служебным положением
Такое мнение Варченко высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я предполагаю, что Александр Гогилашвили не сможет получить какие-либо высокие государственные должности. Он будет заниматься своими делами, но после того, как понесет ответственность за признаки уголовных преступлений, которые мы видели на видео. А это - и сопротивление работе сотрудников правоохранительной системы во время исполнения ими служебных обязанностей и злоупотребления властью и служебным положением, и еще, что очень важно, где именно это произошло. сил. И за такие вещи, которые позволил себе замминистра МВД, нужно нести ответственность", - сказал Варченко.
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Увольнение Гогилашвили эксрадник Авакова назвал частичным наказанием.
"В ситуации с Гогилашвили дисциплинарное наказание является лишь частью наказания, которое должен понести замминистра МВД", - сказал Варченко.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
- Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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