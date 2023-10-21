Годы ожидания, но никто не сидит: почему стрелявшие на Институтской экс-беркутовцы на свободе

Дело о расстрелах десятков митингующих в Киеве по ул. Институтская 20 февраля 2014 года является одним из самых резонансных в украинском судопроизводстве. Ведь было проведено 320 судебных заседаний, допрошены 245 человек и исследованы более 3 Тб видео- и фотоматериалов. Однако финальный приговор суда в отношении пятерых эксберкутовцев, обвиненных в убийствах людей, так и не растаял все точки над "i".

Еспресо расскажет, кого судили, почему это дело длилось так долго, можно ли считать справедливым приговор суда и что ждать дальше?

О чем в статье:

В чем суть дела;

Кого привлекли к ответственности;

Почему никто из экс-беркутовцев так и не получил фактического наказания;

Что ждать дальше.

В чем суть дела

Фото: Андриана Стахов

Революция Достоинства и события в Киеве в конце 2013 и начале 2014 годов изменили Украину и сам дискурс развития страны. Если до этого из-за преступной деятельности президента-беглеца Виктора Януковича Украина шаг за шагом двигалась в руки Кремля и превращалась во вторую Беларусь, то после – украинцы четко сказали, что наш путь состоит в ЕС и НАТО, а это значит иметь действительно демократическую страну с беспристрастными институциями, с сильной армией и прозрачной экономикой.

Кровавые события 18-20 февраля в Киеве стали кульминацией Евромайдана. Из-за преступного приказа и выполнения его по диагонали власти, 20 февраля подразделения МВД начали открыто стрелять по протестующим из автоматического оружия и снайперских винтовок боевыми патронами. Только в тот день погибло полсотни невинных людей, а в целом Революция Достоинства стоила жизни сотне человек, Героев Небесной Сотни, еще более 2 тыс. человек получили разную степень травм.

Одними из главных виновников всех этих жертв стали тогдашние "беркутовцы" – спецподразделение милиции в рядах МВД, численность которого на тот момент составила 4 тыс. человек. С 25 февраля 2014 года "Беркут" был официально расформирован.

Кого привлекли к ответственности

Фото: LIGA.net

Еще 25 февраля 2014 г. Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры начато уголовное производство по фактам организации совершения умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на площади Независимости в Киеве в период с ноября 2013 по февраль 2014 года. В целом был открыт ряд уголовных производств, которые в сумме стали называть "Делами Майдана".

Несмотря на быструю реакцию прокуратуры, на самом деле главные виновники преступного расстрела 20 февраля быстро сбежали из Украины. Задержаны были лишь несколько непосредственных исполнителей, а связное звено только ждало возможности бежать. В частности, речь идет о бывшем заместителе командира роты "Беркут" Дмитрии Садовнике, который был едва ли не важнейшим подозреваемым в многочисленных убийствах на Майдане и ключевым свидетелем, этим связующим звеном между командованием "Беркута" и подразделением, несущим ответственность за убийства 20 февраля. Да, его задержали 22 апреля 2014 года, но уже 19 сентября судья Печерского районного суда Киева сменила Садовнику меру пресечения по содержанию под стражей на домашний арест. Хотя Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского райсуда и удовлетворил ходатайство ГПУ, но Садовник успел скрыться. И уже в 2017 году Генпрокуратура официально сказала , что Дмитрий Садовник с декабря 2014 стал гражданином России и поэтому Кремль, конечно, отказал в его экстрадиции.

В 2014 году был шанс задержать и привлечь к ответственности максимальное число виновных, однако прокуратура не смогла справиться с этой задачей. Конечно, надо учитывать, что это был переходный момент, когда власть в Украине менялась, а Россия начала открытую войну, аннексировав Крым, когда российские сепаратисты на востоке Украины начали создавать бандоформирование, захватывать власть и началась ответная АТО. Поэтому правоохранители, несмотря на формальную работу по Делу Майдана, практически не смогли ее быстро организовать.

Через год, 17 октября 2015 года, генпрокурор Виктор Шокин заявил, что все эпизоды по поводу событий на Майдане собраны в одно, выстроена пирамида людей, причастная к преступлениям против Евромайдана. Шокин отметил тогда: "Могу сказать, что фактически дело расследовано". А 17 ноября общественности был предоставлен многотомный отчет расследования с ключевыми фигурами: Януковичем, Клюевым, Захарченко, Поповым, Коряком, Федчуком и командирами подразделений "Беркут" – Кусюком, Дидюком, Тягнирядном, Антоновым, Шевченко и Садовником.

Дело поступило в суд еще в 2015 году с двумя обвиняемыми, однако только в мае 2016 Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение по сути дела уже против пяти бывших "беркутовцев", обвиненных в расстреле активистов Евромайдана, в покушении на убийство еще сотни людей в терроризме и превышении власти. Хотя в судебном документе фигурировали еще 20 фамилий бойцов спецроты "Беркута".

На скамье подсудимых оказались только пятеро, которых удалось удержать в Украине: экс-заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и четверо экс-бойцов спецроты "Беркута" Павел Аброскин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Если Аброськина и Зинченко арестовали еще весной 2014 года, то Янишевского, Тамтуру и Маринченко в марте 2015 года.

Почему никто из экс-беркутовцев так и не получил фактического наказания

Фото: pixabay.com

Несмотря на оптимистические прогнозы прокуратуры, что через год суд вынесет приговор, этого не произошло. Дело затянулось на несколько лет. Суд допрашивал потерпевших, свидетелей обвинения и исследовал доказательства, проводил экспертизы, а адвокаты подозреваемых делали свое дело и также замедляли процесс разными законными методами. В конце концов, 20 февраля 2019 года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ фактически завершила расследование расстрела активистов Евромайдана в Киеве. Приговор суда должен быть оглашен еще в начале 2020 г., однако ситуация неожиданно изменилась.

Новый президент Украины Владимир Зеленский и его команда договорились об очередном обмене заложниками между Россией и Украиной. Тогдашний гепрокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров, годами занимавшихся делом экс-беркутовцев, те попросили суд изменить меры пресечения всем пяти задержанным. 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения беркутовцам Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброскину по содержанию под стражей на личное обязательство. Такую же меру пресечения избрали Сергею Тамтуре и Александру Маринченко, которые находились под домашним арестом, потому что ранее было установлено, что они якобы не принимали непосредственного участия в расстрелах людей. Почему так быстро изменили меру пресечения, потому что их всех внезапно внесли в список на обмен пленных с Россией.

29 декабря 2019 удалось вернуть 76 украинских граждан, пленников Кремля, в то время как в ОРДЛО и Россию поехали 124 человека – как украинские коллаборанты и сепаратисты, так и российские военнопленные. Среди них и Янишевский, Аброскин и Зинченко, которых во время обмена передали в руки РФ, где они остаются и по сей день. Такая же ситуация была с Маринченко и Тамтурой, однако в феврале 2020 года они вернулись в Киев.

Этот обмен, в частности, осудила парламентская оппозиция, которая заявила, что он был затеян лишь для того, чтобы вместо следов преступлений, совершенных во время Майдана. Президент Владимир Зеленский сказал, что если бы он имел еще 100 "беркутовцев", он поменял бы их на одного разведчика.

Такая ситуация перевернула дело подсудимых экс-беркутовцев с ног на голову. Суд год времени только выяснял местонахождение Янишевского, Аброськина и Зинченко, пока в октябре 2020 года не объявил их в международный розыск. После этого суд возобновил дело и перешел на этап выслушивания свидетелей защиты. Это заняло еще два года.

Самое интересное, что еще в ноябре 2022 года суд зашел в совещательную комнату для вынесения приговора и вышел оттуда в… сентябре 2023 года. Почему так долго? Много факторов, включая полномасштабную войну. Но самый большой фактор – затяжной процесс со многими поворотами, поэтому только объем приговора этого беспрецедентного для украинской юридической практики дела составляет 1714 листов. В итоге по нескольким статьям эксберкутовцев оправдали, по ряду же признали виновными. Как адвокаты, так и прокуроры заявили, что будут подавать апелляцию. Поэтому это далеко не конец этого дела.

Суд объявил следующие приговоры:

Заместителю командира полка Олегу Янишевскому назначили пожизненное заключение, его лишили звания "подполковник милиции" (и с декабря 2019 года он находится в России);

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности на три года (он также с декабря 2019 находится в России);

Сергей Зинченко также приговорен к 15 годам с лишением права занимать должности три года и лишён званий (тоже с декабря 2019 года находится в России);

Александра Маринченко присудили 5 лет лишения свободы (однако он отбыл назначенный ему срок в СИЗО, где пребывание засчитывается по правилу об "один день за два" – "законом Савченко");

Сергея Тамтура суд полностью оправдал.

Интересно также, что Павла Аброськин и Сергей Зинченко к обмену предупредили – арест в СИЗО, и согласно "закону Савченко", который действовал, пока они находились в следственном изоляторе, они уже "отсидели" 11,5 лет.

Поэтому получается, что сейчас фактически никто не несет ответственности, ведь трое виновных за пределами Украины, один отсидел уже свой срок, а другого – оправдали.

Что ждать дальше

Учитывая, что и адвокаты, и прокуроры не удовлетворены решением суда и будут его обжаловать, это дело будет тянуться, хотя уже без подсудимых на скамье суда.

К тому же родные погибших Героев Небесной Сотни также не удовлетворены этим решением. Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – музей Революции Достоинства опубликовал мнения родственников, чьи родные погибли от рук экс-беркутовцев.

"Наверное, еще нет в Украине справедливого наказания, потому что наши родные погибли, а те, кто эти преступления совершил, сегодня даже на свободе. Все эти годы мы ходили по судам, давали показания. Сегодня я шокирована приговором. Мы будем подавать апелляцию и будем бороться. за справедливое решение. Ведь мы ожидали пожизненного заключения для всех стрелявших беркутовцев", – сказала приговор Светлана Чаплинская, жена Героя Небесной Сотни Владимира Чаплинского, погибшего на Майдане 20 февраля 2014 года.

"Приговор, по моему мнению, абсолютно несправедлив. Наша семья даже не подавала на моральное возмещение, потому что считаем, что именно верховенство права – это то, чего мы должны добиться по этому делу", – прокомментировал Юрий Аксенин. Его отец – Герой Небесной Сотни Василий Аксенин получил пулевое ранение 20 февраля 2014 года на улице Институтской и вскоре скончался в больнице.

Наталья Бойкив, жена Героя Небесной Сотни Владимира Бойкива, получившего смертельное ранение 18 февраля 2014 года сказала: "Я присутствовала на всех заседаниях и видела доказательную базу, поэтому сегодняшнее решение, к большому сожалению, для меня не стало неожиданностью. Все мы надеемся. реально справедливый приговор после обжалования".

Это лишь одно из нескольких "дел Майдана", которые сейчас находятся в судебном процессе на разных этапах досудебного следствия. Поэтому рано или поздно можно ожидать новых приговоров. Но удовлетворят ли они общество после стольких лет ожидания, которое сейчас героически противостоит российским агрессорам в полномасштабной войне, когда, кажется, уже каждый кроме Фемиды знает, кто давал преступные приказы и стрелял по людям? Вопрос до сих пор открыт.

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