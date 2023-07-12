Годовщина Волынской трагедии: сейм Польши принял резолюцию о примирении и необходимости признания вины
Сейм Польши во вторник принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-й годовщине, заявив, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв"
Об этом сообщает РАР.
В голосовании приняли участие 440 депутатов, все проголосовали "за".
Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "произошло кровавое воскресенье - кульминационный момент" Волынской трагедии, которую польские депутаты называют геноцидом.
В резолюции подчеркивается, что "в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения".
В резолюции отмечено, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, во время которого "было убито более 100 тысяч поляков – часто очень жестоким способом".
"Сейм Республики Польша хочет почтить память всех жертв Волынской трагедии. Особого признания заслуживают те представители украинской нации, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершенному их соотечественниками", – говорится также в документе.
В резолюции подчеркнуто, что "польско-украинское примирение, которое годами выстраивалось представителями обоих народов, должно включать также признание вины и чествование памяти жертв лет Второй мировой войны".
"Необходимо провести эксгумацию, достойное погребение и честь памяти всех жертв геноцида на восточных пограничных землях", – говорится в резолюции.
Волынская трагедия – обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, осуществленные УПА и польской Армией Краевой с участием польских полицейских, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.
- Напомним, что после того, как спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявил , что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь, появился ответ украинского посла. "Любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать относительно общего прошлого, неприемлема и досадна", - заявил Василий Зварыч.
- Тогда же заместитель министра иностранных дел Польши призвал не искать проблемы в отношениях с Украиной, потому что это выгодно только России.
- 30 мая пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от работы, отправив в бессрочный отпуск, после того, как он требовал от президента Владимира Зеленского извиниться за Волынскую трагедию.
- 7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на запад Украины, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии.
- 9 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке. Встреча проходила на фоне памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.
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