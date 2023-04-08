Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

8 апреля 2022 года в 10:28 армия РФ "точкой У" обстреляла вокзал, где ждали эвакуации тысячи мирных жителей.

В знак памяти убитых российской ракетой в 10:30 по всем вокзалам Украины была объявлена минута молчания. В частности, в Краматорске почтить память погибших пришли десятки людей, возложив цветы к мемориалу.

По данным правоохранителей, в результате этого военного преступления против гражданских погиб 61 человек, в том числе 7 детей.

"За несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести из краматорского вокзала три поезда с эвакуированными. Они были отрезаны вследствие вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвинково. Тогда эти рейсы стали спасительными для почти 4 тысяч пассажиров, а после атаки вокзал Краматорска был временно закрыт из-за повреждений", - рассказали в Укрзализныце.

Отмечено, что полгода спустя, благодаря усилиям украинских воинов, движение поездов в Краматорск было возобновлено. Эти рейсы стали настолько важными, что железная дорога назначила еще один поезд в Краматорск, который стартует 8 апреля, на этот раз – из Львова.