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Годовщина удара по Краматорску: на всех вокзалах Украины провели минуты молчания

8 апреля, 2023 суббота
14:00
война с Россией

Ровно год назад, 8 апреля 2022 года, государство-террорист Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, который был тогда одной из главных точек эвакуации для жителей Донетчины. Сегодня на всех вокзалах страны почтили память погибших

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

8 апреля 2022 года в 10:28 армия РФ "точкой У" обстреляла вокзал, где ждали эвакуации тысячи мирных жителей.

В знак памяти убитых российской ракетой в 10:30 по всем вокзалам Украины была объявлена минута молчания. В частности, в Краматорске почтить память погибших пришли десятки людей, возложив цветы к мемориалу.

По данным правоохранителей, в результате этого военного преступления против гражданских погиб 61 человек, в том числе 7 детей.

"За несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести из краматорского вокзала три поезда с эвакуированными. Они были отрезаны вследствие вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвинково. Тогда эти рейсы стали спасительными для почти 4 тысяч пассажиров, а после атаки вокзал Краматорска был временно закрыт из-за повреждений", - рассказали в Укрзализныце.

Отмечено, что полгода спустя, благодаря усилиям украинских воинов, движение поездов в Краматорск было возобновлено. Эти рейсы стали настолько важными, что железная дорога назначила еще один поезд в Краматорск, который стартует 8 апреля, на этот раз – из Львова.

  • Городской голова Краматорска рассказал об обстреле вокзала города во время эвакуации людей, в частности, если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек.
Общество
Украина
Краматорск
Донетчина
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