27 июня 2022 года российская ракета Х-22 попала в торговый центр "Амстор" в Кременчуге. В результате этого террористического акта погиб 21 человек: работники и посетители популярнейшего торгового центра города. Еще одного человека считали пропавшим без вести, но 10 апреля 2023 года суд признал его погибшим. 112 человек получили ранения.

Рядом с местом удара коммунальщики Кременчуга обустраивают сквер памяти погибших в ТЦ "Амстор". Сегодня же в городе проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине трагедии.

Смерти сотрудников из-за агрессии России стали серьезной проблемой украинского бизнеса. Психологи говорят, что она может нанести психологическую травму коллегам и сильно повлиять на команду. У части коллектива, фрустрированного горем, могут возникнуть чувства вины или несправедливости, а также сомнения в целесообразности работы. Люди могут потерять сфокусированность, начать избегать принятия решений, а непроработанная травма будет незаметно разрушать команду изнутри как коррозия. О том, как компании работают по этому вопросу, говорится в материале Forbes.

Один из инструментов, который может помочь коллективу пережить психологическую травму от гибели коллеги, – работа с экспертами: психотерапевтами, коучами или психиатрами. Они могут работать с сотрудниками индивидуально или в группе”, – говорит Елена Бондарь, руководитель компании Wellbeing.

По ее словам, компаниям нужно заблаговременно разработать инфраструктуру профилактики, к которой у сотрудников будет доверие. Если нет возможности привлечь психолога, специалист по Wellbeing советует создавать места памяти погибших сотрудников. Такие места оказывают влияние на сотрудников, на организацию, на окружающих. Ситуативно психологами могут становиться и работники HR-отдела, особенно в средах, где не принято обращаться к специалистам по ментальному здоровью.

Сотрудники компании "Укрзализныця", где работает 230 000 человек, находятся в зоне особого риска - из-за заминированных путей, обстрелов поездов или инфраструктуры. Точного количества погибших в УЗ не раскрывают. По словам председателя правления компании Евгения Лященко, большинство погибших – сотрудники, которые пошли в Вооруженные силы Украины. "Компания собирает информацию о каждом убитом и связывается с его родственниками", – рассказывает он.

Для этого УЗ создала специальный центр, не только находящий сведения, но и сопровождающий семьи. Центр помогает с погребениями и выплатами от компании. При гибели сотрудника они достигают 100 000 гривен. Также компания планирует установку мемориальных досок в честь погибших железнодорожников и собирается называть станции именами павших коллег.

В горной компании Ferrexpo, владеющей Полтавским ГОКом, Еристовским ГОКом и Билановским ГОКом на Полтавщине, создали специальный чат, где сотрудники могут поблагодарить тех, кто погиб, и вспомнить их.

“Это практика благодарности за то, что они для нас сделали, за то, что мы есть, – говорит директор по персоналу Ferrexpo в Украине Анна Адом. – Для сотрудников это важно, дает понимание, что компания не забывает, а действительно ценит своих людей”.

Что касается физического места памяти погибших, то в Ferrexpo не спешат его создавать, чтобы не вызвать ощущение беспросветной скорби у рабочих, когда появятся новые фамилии и имена. “Люди тяжело переживают смерть; когда они видят новое имя, кто-то не выдерживает, впадает в депрессию”, – говорит директор.

В Ferrexpo выплачивают семьям погибших 500 000 гривен и вместе с городскими властями помогают с похоронами. Горнодобывающий гигант уже четыре года сотрудничает с психологами: чтобы сотрудники доверяли экспертам, компания привлекла внешних специалистов, проживающих за пределами городов, где расположены производственные активы Ferrexpo.

"Человек должен быть абсолютно уверен, что проблема, которой он поделится с психологом, никуда не получится, это очень важный момент, который многие недооценивают", - говорит Анна Адом. По ее наблюдению, доверие к штатным психологам на производственных предприятиях – минимальное.

Директор Comfy Игорь Хижняк советует быть на месте трагедии и с людьми столько, сколько это потребуется, помогать родственникам погибших материально и поддерживать выживших.