О трагедии упоминает Еспресо.

По количеству погибших эта катастрофа стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку самых больших за все время.

Трагедию расследовала специально созданная международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители правоохранительных органов 5 государств: Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии, Украины, а также представители Евроюста. Уголовное преследование осуществляли Нидерланды, поскольку 193 из 298 жертв крушения были гражданами этой страны.

24 мая 2018 года глава международной Совместной следственной группы в Нидерландах заявил, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил России, базирующейся под Курском. 25 мая Нидерланды и Австралия совместно официально обвинили Россию в катастрофе и призвали ее взять на себя ответственность за трагедию.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинение в катастрофе четырем лицам: гражданам РФ Игорю Гиркину (позывной Стрелков), Сергею Дубинскому (Хмурый), Олегу Пулатову (Гюрза), а также гражданину Украины Леониду Харченко (Крит), который на тот момент перебил в тот же день на Украину. рядах группировки "ДНР".

В причастности к сбитию малазийского "Боинга" рейса MH17 также подозревался Владимир Цемах - бывший командир противовоздушной обороны группировки "ДНР" в городе Снежное, вблизи которого произошла авиакатастрофа. В сентябре 2019 Украина передала его России во время обмена удерживаемыми лицами и военнопленными.

Судебный процесс в Гааге начался 9 марта 2020 года. А 10 июля 2020 г. Нидерланды от имени государства подали иск в Европейский суд по правам человека против России из-за причастности к сбитию MH17.

17 ноября 2022 года окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Их признали виновными в крушении малазийского "Боинга". Виновные в сбыте самолета также должны выплатить компенсации родным погибших – более 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого – Олега Пулатова (который летом 2014 года был подполковником запаса ВДС России) – признали невиновным.

Суд пришел к выводу, что военные действия командиров "ДНР" координировались с Россией. Кроме того, по выводам суда, ЗРК "Бук", с которого сбили MH17, привезли из России в Украину, а затем вывезли обратно.

Этот процесс не будет последним. Глава Международной следственной группы Фред Вестербеке заявлял, что его группа располагает сведениями примерно о ста людях, связанных с крушением рейса МН17. Катастрофа является предметом рассмотрения еще в ряде судов и арбитражей во всем мире, как на межгосударственном, так и на уровне гражданских исков.