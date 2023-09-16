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Годовщина похищения Георгия Гонгадзе: в Киеве почтили память журналиста и медийщиков, погибших в войне с Россией

16 сентября, 2023 суббота
13:01
Общество

В субботу, 16 сентября 2023 года, в Ильинском сквере Киева, близ Киево-Могилянской академии, состоялась акция памяти украинского журналиста Георгия Гонгадзе и всех погибших в результате российской агрессии украинских медийщиков

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.

Отмечается, что акция была приурочена к 23-й годовщине похищения и жестокого убийства Гонгадзе.

Кроме этого, во время события почтили журналистов, погибших в результате российского вторжения: 66 медийщиков стали жертвами, из них 10 - во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Организатором акции выступила Премия имени Георгия Гонгадзе по партнерству с Центром прав человека ZMINA и Институтом массовой информации.

Среди участников акции были:

  • Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;
  • Михаил Ткач – журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда", основанного Георгием Гонгадзе;
  • Ольга Сницарчук – журналистка, телеведущая, ведущая подкаста "Здесь и сейчас: История журналистов на войне";
  • Катерина Дячук – эксперт Института массовой информации по мониторингу свободы слова, редактор сайта ИМИ;
  • Стас Козлюк – журналист, фотограф и фиксер;
  • Татьяна Печончик – глава правления Центра прав человека ZMINA;
  • Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЭН.

Участники акции, журналисты и правозащитники вспомнили о вкладе Георгия Гонгадзе в борьбу против агрессивной внешней политики России, которую та вела против соседних стран на протяжении многих веков; об украинских и зарубежных журналистах, убитых российскими войсками после начала вторжения на территорию Украины; о преступлениях и притеснениях против гражданских журналистов, которые оккупационная российская власть совершает в оккупированном Крыму и на других временно неподконтрольных Украине территориях.

вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе

"В акции "Украина без Кучмы", которая стала реакцией на убийство Георгия Гонгадзе, начало зарождаться украинское гражданское общество. Из протестов начала 2000-х выросли два украинских Майдана: Оранжевая революция и Революция Достоинства. История жизни и трагической смерти Георгия Гонгадзе урок для всех нас", - отметила Мирослава Барчук.

"Свобода слова угнетается постепенно и незаметно, "откусывается" на мелкие кусочки и возвращается большими жертвами, иногда ценой жизни. Поэтому нельзя отказываться от свободы слова, терпеть политическую цензуру или самоцензуру, как бы они ни были покрыты дымом войны", - подчеркнула она. .

вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе

"То, что мы говорим и помним, это важно. Это действительно ключевой момент не только для нашего издания, но и в истории страны. На самом деле нам, украинским журналистам, сейчас кажется, что от нашей работы очень многое зависит именно в этом историческом. 23 года с нами нет Георгия Гонгадзе, но он является примером того, что справедливость и ответственность перед обществом намного сильнее любого. -какую власть и страх перед ней. Они с нами сегодня и двигают нас делать правильно и не допустить сворачивания демократии", - сказал в свою очередь Михаил Ткач.

Также во время акции состоялось открытие фотовыставки The War Is Not Over Yet о преступлениях России против медиа и журналистов в Украине после 24 февраля 2022 года. В Киеве она продлится до 8 октября 2023 года. Выставка более года путешествует по городам Украины, ее уже увидели в Киеве, Харькове, Тернополе, Полтаве, Боярке, Виннице и Одессе.

Справка

Останки Георгия Гонгадзе только в 2016 году были похоронены на территории церкви Николая Набережного (Подол, Киев). Это рядом с местом проведения акции.

  • В сентябре 2022 года Мирослава Гонгадзе, супруга Георгия Гонгадзе и руководитель офиса "Голоса Америки" в Восточной Европе, отмечала, что полного правосудия ей вряд ли удастся добиться, ведь важность справедливости для общества значима, потому что без этого нет движения вперед.
Украина
журналисты
Леонид Кучма
новости Киева
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