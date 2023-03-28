Уже больше года продолжается полномасштабное вторжение. И хотя конца войны еще не видно, но если сравнить с тем, где происходили бои и какие реальные угрозы стояли перед страной год назад, а какие сейчас, то все же есть основания для оптимизма. Ведь в прошлом году, в конце марта, пылало в окрестностях Киева и хотя не было сомнения в героизме украинских воинов, но мало кто ожидал, что россияне на этом направлении так быстро сломаются.

Но потом произошло то, что произошло, "жест доброй воли", так сказать, со стороны оккупантов, и они побежали... Некоторые даже называют это "чудом под Киевом" по аналогии с "чудом на Висле", как еще называют Варшавскую битву в августе 1920-го, и "чудом на Марне", или Первой марнской битвой по обороне Парижа в сентябре 1914-го.

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Кстати, относительно "чуда на Висле", то враг был тот же или почти тот же, что и теперь, а украинцы из армии УНР были тогда союзниками поляков в войне с большевиками. После победного для поляков "чуда" советско-польская война вскоре и закончилась кордом на Збруче и Рижским мирным договором.

Что касается "чуда на Висле", то враг был тот же или почти тот же, что и теперь, а украинцы из армии УНР были тогда союзниками поляков в войне с большевиками. После победного для поляков "чуда" советско-польская война вскоре и закончилась кордом на Збруче и Рижским мирным договором

Как известно, Украина тогда оказалась вне этого соглашения и вообще потеряла свою государственность. А вот после "чуда на Марне", когда франко-английским силам удалось остановить и потеснить нашествие немецкой кайзеровской армии, Первая мировая продолжалась еще четыре года.

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Как будет в нашем случае, пока никто не знает. Но сколько бы еще ни длилась война, месяц, год или пять лет, мы уверены в своей победе, а трагические и одновременно победные события марта 2022-го во время битвы за нашу столицу - "чудо под Киевом" - останется героической страницей в летописи украинских побед.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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