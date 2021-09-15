Годовой тариф на газ после апреля могут увеличить, - Марунич
В Украине до апреля будет действовать годовой тариф на газ около 8 грн / куб. м, однако его могут пересмотреть из-за высоких цен на рынках
Об этом заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Что обещает правительство? По крайней мере до завершения апреля будет действовать годовой тариф. Львиная доля потребителей покупать газ примерно по 8 грн. Что будет дальше? Если сохранятся такие большие цены, вероятно, годовой тариф пересмотрят в сторону увеличения", - предполагает Марунич.
Он пояснил, что сейчас Нафтогаз импортирует газ по цене более 20 грн / куб. м.
"Нафтогаз продает его по цене 7 грн 40 коп. И конечно, эта разница куда имеет" лечь ". Поскольку государство у нас ничего не компенсирует, все дотации остались в прошлом, и это вообще ручное регулирование рынка, то по закону этот газ должен попадать к потребителю именно по цене импорта - это более, чем 20 грн / куб ", - добавил эксперт.
По его словам, цена на газ около 23 грн / куб.м на украинской бирже ускорять инфляцию.
- Газопоставщики обнародовали месячные тарифы на газ для населения. Поэтому в сентябре цены выросли, однако годовые тарифы не изменились.
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил , что цена на газ для населения в отопительном сезоне 2021-2022 года составит 7,4 грн за куб.
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