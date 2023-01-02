2022 год – это год величайшей кражи в новейшей истории человечества. У каждого нормального человека на планете украли год в пользу амбиций нескольких диктаторов, мечтающих о континентальном или мировом правлении.

Путин мечтает захватить Украину и принести войну на западную часть европейского континента. Чтобы утвердить Россию как главную военную и политическую силу в этой части света. Китай во главе с императором Си, спокойно выжидая, продолжает мечтать о мировом владычестве и не привлекая особого внимания – создает точки напряжения по всей восточной Азии. Иран снабжает оружие России, традиционно угрожает Израилю и своим мусульманским соседям ракетами, беспилотниками и потенциалом получить ядерное оружие.

Кроме угрозы демократическому устройству, и Россия, и китайские коммунисты, и режим аятолл несут миру образ мышления в лучшем случае начала 20 века.

Ведущие общества и экономики мира обязаны отрываться от решения глобальных проблем в пользу необходимости вести войну за свое выживание. Потому что Китай, Россия и Иран угрожают не только Украине, Тайваню или Ближнему Востоку. Они угрожают всему миру. Ибо кроме угрозы демократическому устройству, и Россия, и китайские коммунисты, и режим аятолл несут миру образ мышления в лучшем случае начала 20 века.

Мы вынуждены производить танки, пушки и ракеты, вынуждены тратить время на войну, хотя могли бы бороться с загрязнением окружающей среды и изменением климата. А сейчас вынуждены перестраивать промышленность и энергетику под нужды войны.

Мир мог инвестировать это время и деньги в медицину: борьбу с раком, болезнью Альцгеймера или другими, сокращающими продолжительность и качество жизни людей. Вместо этого мы вкладываем в необходимость защитить себя от взбалмошных, отравленных пропагандой зомби, желающих нас убить

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Мир мог инвестировать это время и деньги в медицину: борьбу с раком, болезнью Альцгеймера или другими, сокращающими продолжительность и качество жизни людей. Вместо этого мы вкладываем в необходимость защитить себя от взбалмошных, отравленных пропагандой зомби, желающих нас убить.

Мы могли бы бороться с голодом и нехваткой воды в самых развитых уголках мира. А вместо этого вынуждены придумывать разные формулы, чтобы просто довезти украинское зерно в Африку и не дать миллионам людей умереть от голода.

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Или мы могли бы еще больше инвестировать в изучение Космоса, о чем мечтает вся прогрессивная часть человечества. Но вместо этого мы снова будем производить все больше и больше оружия и ракет просто для того, чтобы нас не убили.

Наконец мы могли бы бороться с глобальной бедностью и неравенством, но диктатуры, которые хотят диктовать миру свою "волю" силой оружия и насилия — украли у нас 2022 год.

2022 год, который они у нас украли, учит нас только одному — в следующем 2023 году мы должны их остановить.

Россия и те, кто ее поддерживает, это как нацисты, фашисты и большевики первой половины XX века. Делают все, чтобы украсть у человечества нормальное мирное будущее. И 2022 год, который они у нас украли, учит нас только одному — в следующем 2023-м мы должны их остановить.

Вернуть назад потерянное время и жизнь людей, убитых диктатурой, мы не сможем. Но после победы и укрощения этих диктатур мы сможем двигаться дальше.

Чего я всем обычным людям и желаю. 2023 год сложится положительно для нас. И будет разрушительным для воров.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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