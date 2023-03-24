Год назад ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске. Залужный показал видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил, что год назад был нанесен ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области
Видео Главнокомандующий ВСУ опубликовал в telegram.
По словам Залужного, 24 марта прошлого года, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен.
"Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя – ни на суше, ни на воде", - написал Главнокомандующий.
- Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 24 марта 2023 года ликвидировали около 169 тысяч 170 российских захватчиков, при этом за минувшие сутки - 1020 человек.
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