Видео Главнокомандующий ВСУ опубликовал в telegram.

По словам Залужного, 24 марта прошлого года, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен.

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя – ни на суше, ни на воде", - написал Главнокомандующий.