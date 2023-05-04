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Год назад в боях под Изюмом погиб журналист Александр Махов

4 мая, 2023 четверг
14:56
Война с Россией

Год назад, 4 мая 2022, в боях под Изюмом погиб украинский журналист Александр Махов - ему было 36 лет. Сегодня, на годовщину гибели героя, в Киеве пройдет панихида

Об этом сообщает Еспресо.

"4 мая год, как Саша на небе. На Берковецком кладбище (Киев) будет Панахида за упокой души приснопамятного новейшего Героя, защитника Родины Александра Махова. Кто знал Сашка лично и не только - приходите. Просьба от меня! Живые цветы", - написала  невеста погибшего журналиста Анастасия Блищик.

Панахида при упокоении души состоится на Берковецком кладбище в 15:30.

Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая 2022 года. С самого начала полномасштабного вторжения России пошел на фронт, где освещал события на передовой. В 2020 году Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.

Своими воспоминаниями об Александре Махове поделился коллега журналиста, оператор Игорь Романов.

"Мы никогда не ездили вместе на съемки, хоть и работали на одном телеканале, но я всегда очень любил смотреть Сашиные сюжеты. Ему всегда доверяли важнейшие и сложные темы, потому что знали, что он справится со всем. Антарктида, эвакуация из ковидного Уханя и многое другого - все это однозначно останется в золотом фонде украинской журналистики навсегда. Он был настоящим, он невероятно скучал по родному городу и мечтал туда вернуться..."

Блищик также рассказала, что в четверг, 4 мая, на музыкальных платформах вышла песня, посвященная памяти Махова – "Моя весна", авторства Анатолия Ворона.

"Эта песня – как последняя исповедь Саши. Я знал его как очень светлого человека. Я знал его любовь к тебе, Настя. "Моя весна" – это песня о потерянной жизни ради будущего. Посвящаю ее Александру Махову и всем погибшим Героям", - дала комментарий автора Блищак.

  • 9 мая 2022 с журналистом и военнослужащим попрощались в Михайловском соборе столицы.
  • Мужчину наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени.
  • А 28 октября стало известно , что в Киеве в честь погибшего на войне с РФ Александра Махова назвали улицу.
  • В Изюме также появилась улица в честь погибшего журналиста Александра Махова.
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Александр Махов
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