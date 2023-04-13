Об этом напомнило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Ракетный удар с украинского комплекса "Нептун" помог флагману черноморского флота РФ найти другой, единственно возможный для "русского военного корабля" курс – на… дно!" - подчеркивает пресс-служба.

Военные уверяют, что уничтожение российского крейсера "Москва" потрясающий успех в войне с противником. Два удара украинских защитников помогли освободить тогда временно оккупированный Змеиный остров, заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути и снизить уровень угроз с Черного моря.

Кроме того, наши воины комплексом "Нептун" ударили по морально-психологическому состоянию российской армии и заверили их, что деоккупация полуострова Крым - неизбежна.

"Сотрудники военной разведки Украины поздравляют причастных к уничтожению "Москвы" воинов и всех украинцев с годовщиной переломного, важного, славного события!" – пишут в ГУР.

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.