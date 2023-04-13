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Год назад Украина нанесла удар по российскому крейсеру "Москва" недалеко от острова Змеиный

13 апреля, 2023 четверг
10:11
война с Россией

13 апреля 2022 года украинский комплекс "Нептун" нанес удар по российскому крейсеру "Москва", который находился в наших территориальных водах, недалеко от острова Змеиный

Об этом напомнило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Ракетный удар с украинского комплекса "Нептун" помог флагману черноморского флота РФ найти другой, единственно возможный для "русского военного корабля" курс – на… дно!" - подчеркивает пресс-служба.

Военные уверяют, что уничтожение российского крейсера "Москва" потрясающий успех в войне с противником. Два удара украинских защитников помогли освободить тогда временно оккупированный Змеиный остров, заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути и снизить уровень угроз с Черного моря.

Кроме того, наши воины комплексом "Нептун" ударили по морально-психологическому состоянию российской армии и заверили их, что деоккупация полуострова Крым - неизбежна.

"Сотрудники военной разведки Украины поздравляют причастных к уничтожению "Москвы" воинов и всех украинцев с годовщиной переломного, важного, славного события!" – пишут в ГУР.

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.

  • Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет .
  • В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • 14 апреля 2022 года стало известно, что крейсер утонул . Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован также командир корабля Антон Куприн.
  • На крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии ЧФ РФ контрадмирала Олега Криворога.
  • В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков , пропавших в результате поражения крейсера "Москва".
  • Первое боевое применение ракетного комплекса "Нептун", утопившего российский крейсер "Москва", произошло в последние дни февраля, и это спасло Николаев от российского десанта.
  • Командующий ВМС об уничтожении флагмана РФ заявил , что две ракеты это очень мало, чтобы затопить крейсер "Москва", но сейчас он на дне.
Украина
Крым
военные силы Украины
ГУР
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