Год назад российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. В результате атаки погибли 29 человек
14 июля 2022 года в 10:46 российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по центру Винницы, попав в Дом офицеров, расположенный на площади Победы, также разрушения получили дом быта "Юбилейный", автостоянка и медицинский центр
Во время воздушной тревоги две ракеты над областью сбили силы ПВО, две, к сожалению, попали в центр города. Ракетные удары враг нанес из акватории Черного моря.
Тогда погибли 29 человек, из них – трое детей, в том числе 4-летняя девочка Лиза. 200 человек получили ранения.
Фото: European Union in Ukraine
Кроме того, около 50 жилых домов были повреждены, они расположены неподалеку от места теракта. В домах выбиты окна, сломаны двери, повреждены стены и полностью разрушены перегородки.
Фото: ГСЧС
В качестве упоминания о погибших на площади Победы высадили 29 сакур. Также продолжаются работы по созданию памятника и сквера памяти на месте теракта.
14 июля в городе объявлен Днем траура по погибшим. На всей территории Винницкой городской территориальной громады должно быть приспущено Государственное Знамя Украины с черной лентой на административных помещениях городского совета, исполнительных органов городского совета, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
В день годовщины трагедии глава Винницкой ОВА написал в телеграмме : "Боль. Крики. Слезы. Черный дым, запах горелого. И ненависть... безграничная ненависть к тем, кто совершил это страшное преступление. День, когда своими глазами увидел страшное лицо войны ... Российские террористы унесли 29 жизней мирного города.Трое детей... они никогда не станут взрослыми.Более 200 раненых, шрамы и изуродованные души, навсегда сломанные судьбы.С болью в сердце помним обо всех.Никогда не простим... и победим, как выстоял в тот день самолет на площади Победы!"
Также он распространил видео с моментами российского теракта.
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