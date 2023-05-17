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"Год назад ходила пешком, видя красивые машины с буквами "Z" и "V", не боясь": в Херсонской области медсестра-предательница сливала врагу персональные данные воинов ВСУ

17 мая, 2023 среда
13:01
Криминал

Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку в результате контрдиверсионных мер в освобожденном Херсоне. Ею оказалась медсестра одной из местных больниц

Об этом сообщает СБУ.

В ходе оккупации РФ Херсонщины женщина была завербована кадровым сотрудником ФСБ. По его заданию после освобождения региона она осталась в городе и продолжила работать в медучреждении для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"В дальнейшем злоумышленница собирала для агрессора данные украинских защитников, которые проходили лечение в медицинском учреждении. Также она шпионила по местам базирования Сил обороны, которые дислоцируются на территории областного центра", - говорится в сообщении.

Кроме того, российская агентка фиксировала последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов Херсона и передавала соответствующие отчеты ФСБ через мессенджер. Разведданные требовались оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу.

Как установили следователи, в поле зрения российской спецслужбы женщина попала из-за публичной поддержки захватчиков в одной из антиукраинских групп в телеграм.

Фото: telegram/СБУ


  • Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе Сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
СБУ
Херсонщина
Война с Россией
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