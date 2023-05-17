"Год назад ходила пешком, видя красивые машины с буквами "Z" и "V", не боясь": в Херсонской области медсестра-предательница сливала врагу персональные данные воинов ВСУ
Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку в результате контрдиверсионных мер в освобожденном Херсоне. Ею оказалась медсестра одной из местных больниц
Об этом сообщает СБУ.
В ходе оккупации РФ Херсонщины женщина была завербована кадровым сотрудником ФСБ. По его заданию после освобождения региона она осталась в городе и продолжила работать в медучреждении для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
"В дальнейшем злоумышленница собирала для агрессора данные украинских защитников, которые проходили лечение в медицинском учреждении. Также она шпионила по местам базирования Сил обороны, которые дислоцируются на территории областного центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская агентка фиксировала последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов Херсона и передавала соответствующие отчеты ФСБ через мессенджер. Разведданные требовались оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу.
Как установили следователи, в поле зрения российской спецслужбы женщина попала из-за публичной поддержки захватчиков в одной из антиукраинских групп в телеграм.
Фото: telegram/СБУ
- Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе Сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
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