Год лишения свободы: прокуратура вынесла приговор поджигателю государственного флага в Мариуполе

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.



"При публичном обвинении, которое в Ильичевском районном суде Мариуполя поддерживали прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Донецкой области, 17-летний юноша признан виновным в публичном надругательстве над Государственным Знаменем Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Прокуроры в суде доказали, что 7 августа 2021 житель Мариуполя находился в лесозмузе на территории Кальмиусского района, поджег Государственный Флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.



Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде 1 года лишения свободы с испытанием на 1 год.

Напомним, 7 августа 2021 года 17-летний парень из Мариуполя в кустах неподалеку от школы нашел госфлаг Украины и поджег его. Свои действия он снял на телефон и выложил фото в одну из соцсетей.

7 сентября его дело о надругательстве над государственным флагом передали в суд.