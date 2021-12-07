Год лишения свободы: прокуратура вынесла приговор поджигателю государственного флага в Мариуполе
Прокуратура Донецкой области назначила наказание в виде 1 года лишения свободы подростку, поджегшему флаг Украины и выложившему фото в соцсеть
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.
"При публичном обвинении, которое в Ильичевском районном суде Мариуполя поддерживали прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Донецкой области, 17-летний юноша признан виновным в публичном надругательстве над Государственным Знаменем Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Прокуроры в суде доказали, что 7 августа 2021 житель Мариуполя находился в лесозмузе на территории Кальмиусского района, поджег Государственный Флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.
Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде 1 года лишения свободы с испытанием на 1 год.
- Напомним, 7 августа 2021 года 17-летний парень из Мариуполя в кустах неподалеку от школы нашел госфлаг Украины и поджег его. Свои действия он снял на телефон и выложил фото в одну из соцсетей.
- 7 сентября его дело о надругательстве над государственным флагом передали в суд.
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