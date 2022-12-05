Оксфордский словарь выбрал "слово года". Вернее – словосочетание: Goblin mode. В переводе оно означает "настроение гоблина" - тип поведения, которое является снисходительным, ленивым, неряшливым или жадным. Носитель таких черт обычно отвергает социальные нормы или ожидания.

Не скажу, что "гоблины" являются явлением исключительным, — в любых обществах инфантильны, неразборчивы и "избы скраю" присутствуют. Однако нельзя не отметить, что в демократических обществах, с традициями гражданского общества процент условных "гоблинов" колеблется в пределах нормы. Нормы, которая позволяет держать власть в тонусе, потому что она точно знает, что все ее поступки (даже самые сокровенные) когда-нибудь вылезут на свет Божий и будут стоить очень дорого. Правда, в этом и заключается ловушка демократии, поскольку, даже в случае украинско-российской войны, настроения граждан часто заставляют политиков закрывать глаза на более существенные проблемы, в частности безопасность. Можно сколько угодно рассказывать о "государствах" и "политиках", но расходы налогов из карманов граждан на очевидно архиважное дело помощи партнерам являются существенным фактором поведения власти.

В демократических обществах, с традициями гражданского общества процент условных "гоблинов" колеблется в пределах нормы. Нормы, позволяющие держать власть в тонусе

В странах, где демократической традиции нет, или ее прервали (по тем или иным причинам) авторитарные лидеры (пусть даже под лозунгами "третьего пути", "суверенной демократии" и т.д.) удельная доля "гоблинов" растет. Это своего рода парадокс, поскольку диктатуры обычно характерны обнищанием населения, которое соглашается терпеть такое положение дел. Терпеть ради воображаемого "величия", "военной мощи", "светлого будущего" и т.д.

Владислав Сурков — идеолог современного путинизма и один из организаторов агрессии России против Украины гламуризировал "гоблинов" термином "глубинный народ". Когда-то он сумел псевдоинтеллектуальным опусом под названием "Долгое государство Путина". "Глубинный народ" всегда "себе на уме", недостижимый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и влияния. Понимание, кто он, что думает, и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать", — рассуждает Сурков.

Сусальное золото "таинственности", "непонятности русской души" мгновенно спадает, когда "гоблины" слышат запах крови или даровизны. Так случилось после 24 февраля, когда представители "глубинного народа" мародерствовали, насиловали, грабили соседнюю страну, совершенно не задумываясь над тем, что, в принципе, совершают не только военные преступления, но и преступление того, что исповедуют для отвода глаз, к чему молятся, во что верят.

Позлетка "таинственности", "непонятности русской души" мгновенно спадает, когда "гоблины" слышат запах крови или даровизны. Так случилось после 24 февраля

Мы помним ужасные видео и фото из Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя, слышали также перехват разговоров оккупантов с родными, от которых волосы становились дыбом. Инфантил и лентяй достиг своего апофеоза под всеобщее одобрение "толпы", побужденный и мотивированный античеловеческой и преступной пропагандой.

Когда СВО сошла на нет, а бандитов и убийц уверенно погнали ВСУ с захваченных территорий, "молчание масс" (по Бодрияру) приобрело свою угрожающую составляющую. К кому-то пришло понимание, что война, развязанная Путиным, бесперспективна, и "гоблин" решил просто уехать из страны, пытаясь удержать крохи вчерашнего комфорта и состояния. Кто-то, смирившись с судьбой, ожидает в надежде пережить трудные времена. А для "патриотического большинства", до сих пор мечтающего путинскими фата-морганами, Скабеева и Ко придумали новый мотиватор, — страх. "Мы не допускаем, даже вслух не произносим, но, если вдруг что-то произойдет и наша страна не сможет победить, то претензии выдвинут всем без исключения, независимо от того, находятся ли они в пределах РФ, или за пределами РФ. Просто, тех, кто за пределами сразу арестуют, независимо от того, являются ли они пособниками путинского режима, или просто рядом проходили. Виновными будем все", — истерически заявила Скабеева.

Скабеева может не продолжать: мол, чтобы избежать этих ужасов, надо яростнее воевать. Меседж воспринят, он взят за руководство к действию как инстинкт самосохранения. Иначе и нельзя – ведь речь о выживании

В этой филиппике "прекрасное все". И "аресты", и "пособники", и "виновные". Акценты расставлены правильно с учетом российской реальности. На комплексах обывателя-постсовка, у которого "муравьи по коже" на уровне инстинкта после ГУЛАГа и массовых репрессий. Скабеева может не продолжать: мол, чтобы избежать этих ужасов, надо яростнее воевать. Меседж воспринят, он взят за руководство к действию как инстинкт самосохранения. Иначе и нельзя – речь ведь о выживании.

Мы зря верим в "прозрение" "гоблинов". Они понимают только язык силы, кнута. Путин, собственно, и держался на протяжении двух десятилетий на кремлевском троне, потому что понимал это точно. Сейчас, когда пожилой диктатор увязался в кровавую авантюру, и мир ему этого не простил, он ведет себя как типичный "гоблин".

Все-таки точное слово года выбрали в Оксфорде. И хорошо, что этот год скоро пройдет. Надеюсь, что в следующем филологи будут иметь основания найти более оптимистичный символ.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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