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Goal объявил рейтинг лучших футбольных тренеров XXI века

10 мая, 2023 среда
00:51
Спорт

Испанский специалист Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших футбольных тренеров XXI века

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт Goal.

Издание Goal опубликовало свой рейтинг лучших футбольных менеджеров XXI века. В топ-3 вошел глава "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, легенда "Ман Юнайтед" Алекс Фергюсон и главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Рейтинг лучших футбольных тренеров XXI века

1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

2. Алекс Фергюсон (Завершил карьеру)

3. Карло Анчелотти ("Реал Мадрид")

4. Юрген Клопп ("Ливерпуль")

5. Зинедин Зидан (Временно безработный)

6. Жозе Моуринью ("Рома")

7. Диего Симеоне ("Атлетико")

8. Висенте Дель Боске (Завершил карьеру)

9. Луис Энрике (Временно безработный)

10. Антонио Конте (Временно безработный)

В течение карьеры 52-летний Хосеп Гвардиола возглавлял испанскую "Барселону", мюнхенскую "Баварию", а с 2016 года тренирует английский "Ман Сити".

Испанец завоевал два трофея Лиги чемпионов, 4 титула АПЛ, 3 чемпионства в Германии и 3 в Испании. А также ряд других кубковых трофеев.

Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
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