Go_A в последний день на Atlas Weekend представили новый трек "Церковка"
Группа Go_A вышла на сцену в последний день Atlas Weekend, музыканты презентовали новый трек "Церковка"
Об этом сообщает Суспильне.
Выступление группы продолжалось 45 минут. За это время музыканты успели сыграть "Соловей", с которой они должны были ехать на "Евровидение" в 2020 году, а также дважды спеть Shum, с которой они вышли в финал конкурса и заняли 5-е место.
Во второй раз они исполнили эту песню на бис в оригинальной версии. Согласно регламенту "Евровидения" им пришлось сократить трек до трех минут, также для конкурса они немного изменили аранжировку и текст.
"Мы не смогли сделать это на " Евровидении ", но никто не запрещает нам сыграть ее здесь", - сказала солистка Катя Павленко.
С West Stage международного музыкального фестиваля Atlas Weekend впервые прозвучал свежий хит Go_A "Церковка".
Этот трек заметно отличается от предыдущих зажигательных композиций. Солистка Go_A Екатерина Павленко со сцены заявила, что "это серьезная вещь".
Публика могла услышать "Церковку" значительно раньше. С ней группа могла бы поехать на Евровидение-2021. Трек был среди трех песен, которые Go_A представили на рассмотрение жюри. Ее фрагмент появился в сети еще в начале февраля, а фаны положительно его оценили.
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