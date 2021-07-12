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Go_A в последний день на Atlas Weekend представили новый трек "Церковка"

12 июля, 2021 понедельник
21:20

Группа Go_A вышла на сцену в последний день Atlas Weekend, музыканты презентовали новый трек "Церковка"

Об этом сообщает Суспильне.

Выступление группы продолжалось 45 минут. За это время музыканты успели сыграть "Соловей", с которой они должны были ехать на "Евровидение" в 2020 году, а также дважды спеть Shum, с которой они вышли в финал конкурса и заняли 5-е место.

Во второй раз они исполнили эту песню на бис в оригинальной версии. Согласно регламенту "Евровидения" им пришлось сократить трек до трех минут, также для конкурса они немного изменили аранжировку и текст.

"Мы не смогли сделать это на " Евровидении ", но никто не запрещает нам сыграть ее здесь", - сказала солистка Катя Павленко.

С West Stage международного музыкального фестиваля Atlas Weekend впервые прозвучал свежий хит Go_A "Церковка".

Этот трек заметно отличается от предыдущих зажигательных композиций. Солистка Go_A Екатерина Павленко со сцены заявила, что "это серьезная вещь".

Публика могла услышать "Церковку" значительно раньше. С ней группа могла бы поехать на Евровидение-2021. Трек был среди трех песен, которые Go_A представили на рассмотрение жюри. Ее фрагмент появился в сети еще в начале февраля, а фаны положительно его оценили.

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Atlas weekend
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