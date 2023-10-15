ГНСУ: Россия может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что, несмотря ни на что, враг снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии против Украины
Об этом Демченко рассказал в телемарафоне .
"Ситуация по-прежнему остается полностью контролируемой и подразделениями Государственной пограничной службы, и других составляющих Сил обороны нашей страны, которые усиливают это направление. Могу отметить, что у России нет достаточных сил для того, чтобы создать какую-то реальную угрозу на данный момент. , но, конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - заявил он.
Пограничник подчеркнул, что опасность сохраняется, несмотря на то, что РФ вывела все свои подразделения, а в рамках ротации новых она пока не завезла.
"Мы понимаем, что в любой момент Россия снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии по отношению к Украине", - добавил Демченко.
Он подчеркнул, что сейчас важно иметь прочную защиту, средства для того, чтобы противостоять любым действиям, если таковые случятся.
- Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил , что Украина усиливает бдительность своих военных из-за начала проверки боевой готовности вооруженных сил в Беларуси.
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