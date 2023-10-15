ГНСУ: Россия может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии

Об этом Демченко рассказал в телемарафоне .

"Ситуация по-прежнему остается полностью контролируемой и подразделениями Государственной пограничной службы, и других составляющих Сил обороны нашей страны, которые усиливают это направление. Могу отметить, что у России нет достаточных сил для того, чтобы создать какую-то реальную угрозу на данный момент. , но, конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - заявил он.

Пограничник подчеркнул, что опасность сохраняется, несмотря на то, что РФ вывела все свои подразделения, а в рамках ротации новых она пока не завезла.

"Мы понимаем, что в любой момент Россия снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии по отношению к Украине", - добавил Демченко.

Он подчеркнул, что сейчас важно иметь прочную защиту, средства для того, чтобы противостоять любым действиям, если таковые случятся.