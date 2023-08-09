Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба, – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея
Поставщик продуктов для украинской армии ООО "Атомсервис" привозит в воинские части гнилые овощи. Теперь Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проверку складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения исследований
Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook .
По его словам, в случае выявления грубых нарушений он потребует штрафных санкций и расторжения контракта.
"На днях мне поступила информация, что в одну из воинских частей, которая расположена на передовой, привезли гнилые (в плесени) овощи, именно так - гнилые, но "свежие" овощи. Приблизительный вес - почти полтонны гнилых помидоров и баклажанов. Сначала в это было трудно поверить, ведь это не просто грубое нарушение условий договора, это издевательство над военными, защищающими нашу страну! Тем более сезонные товары, которых сейчас у нас вдоволь, и поставщик везет такую гниль? Стыд и позор! Спросите, кто является этим поставщиком? Этим поставщиком оказалась компания ООО "Атомсервис", – отметил Кривошея.
Фото: Facebook/Геннадий Кривошея
Также общественный деятель добавил, что компания ООО "Атомсервис" — лидер по поставке продуктов в ВСУ уже несколько лет, но позволяет себе столь грубые нарушения.
"И это только один адрес доставки. Интересно, что поставляли в другие в/ч? Нужно также проверить! В настоящее время соответствующие подразделения Минобороны и ГШ готовят большую проверку многих складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения соответствующих исследований. Если факты соответствующих нарушений будут подтверждены в других частях, а результаты исследований будут неудовлетворительными, это должно стать не только уплатой штрафных санкций, а основанием для расторжения соответствующего договора с поставщиком и возможного привлечения его к ответственности!" — подытожил Геннадий Кривошея.
Фото: Facebook/Геннадий Кривошея
Фото: Facebook/Геннадий Кривошея
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