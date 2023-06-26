Существует известный апокриф о диалоге юного Ленина (тогда еще Ульянова) с жандармом. "Зачем вы бунтуете, юноша, неужели вы не видите, что перед вами стена!", - упрекает мент. И получает знаменитый ответ от будущего вождя пролетариата: "Стена, но гнилая, - толкни, и развалится!".

Именно этот факт сделала очевидным авантюра Пригожина.

А это была именно авантюра, истерическая выхватка, а никакая не реализация хитроумного плана. Все разговоры о каких-то планах – от лукавого. Я достаточно долго наблюдал за политической тусовкой, чтобы понять главное правило их коммуникации с публикой: "Любые свои промахи подавайте как часть тайного плана. Остальные додумают журналисты". Рекомендую также ознакомиться с книгой Роба Бразертона "Чем нас привлекают теории заговоров".

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Я уверен, что Пригожин затеял мятеж из-за тупика, узнав, что его хотят физически устранить. Завершил, получив гарантию безопасности. Все разговоры о тонких политических расчетах отсекаются бритвой Оккама. Какая-то политическая игра, безусловно, велась потому, что политические интриги — естественное состояние существования любой элиты. Однако все карты были смешаны, когда Пригожин понял, что ему в этих играх отведена роль козла отпущения. Ну, он и психанул, его можно понять.

Упрекать, что он начал и не закончил, что не поднял валявшуюся в пыли власть – смешно. Он сделал то, что хотел и что мог, – спас себе жизнь, или, по крайней мере, продлил ее на неопределенное время. А власть повар все равно не удержал бы. Для этого он слишком слаб, а те, кто стоит за его спиной, не намерены расшатывать лодку настолько, чтобы ее затопить. Они хотят замены некоторых персон, возможно, хотят выхода из войны, но никак не хотят погибнуть в пламени гражданской войны.

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Элиты поняли, что ситуация вышла из-под контроля и поспешили примириться. От Пригожина откупились с тем, чтобы решить его судьбу чуть позже; он уже отыгранный материал и уничтожить его или оставить доживать где-то в Африке – дело техническое, все будет зависеть от времени, вдохновения и злопамятности определенных конкретных персонажей. Новый расклад в армии и политических властях прольет свет на кулуарные договоренности внутри российских элит.

Что действительно важно во всей этой истории – она показала настоящую мощь российского политического режима. Следует вспомнить реакцию жителей Ростова на захват города вагнеровцами, которых власти уже провозгласили мятежниками. Показала готовность общества поддерживать любимого вождя и всенародно избранный режим, показала готовность силовиков бороться против настоящих мятежников, а не интеллигентов с пластиковыми стаканчиками. Стена гнилая — толкни, и развалится! Это увидели все. Похоже, что главное, на чем сейчас держится путинский политический режим, – красная кнопка.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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