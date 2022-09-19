Гнев и ненависть побуждают украинцев не к беспомощности, а к активным действиям, - аналитик Бурковский
За шесть месяцев полномасштабного вторжения России в Украину общество консолидировалось, его сопротивление российским оккупантам не уменьшилось, а даже возросло
Об этом заявил Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, в эфире телеканала "Еспресо".
"Видите, перед войной, мы же помним, как это было... в ноябре и декабре прошлого года и январе-феврале этого года существовала напряженность, тревога росла, была большая неопределенность. Началась война, до 24 февраля - это был ужас без конца, а 24 февраля пришел конец ужаса: все оказались в новой ситуации, общество очень тяжело приспосабливалось к этому. И за 6 месяцев, можно сказать, что этот период приспособления уже прошел, сейчас идет консолидация, общество крепнет", - сказал Бурковский.
Аналитик убежден, что украинцы не устают от войны, как утверждают на Западе, а наоборот, становятся более сплоченными.
"Все на Западе говорят об усталости от войны. "У украинского общества несколько месяцев, чтобы остановить войну, прекратить ее на выгодных условиях, потом начнется усталость" - такого нет. Социологические опросы показывают нашим союзникам, что общество не устало, оно все консолидируется. Когда людям сообщают об обстрелах и гибели военных и граждан, то главные эмоции, которые испытывают украинцы, – это гнев и ненависть, то есть очень сильные эмоции, которые побуждают не к беспомощности, а к активным действиям. , сопротивления врагу.Сопротивление не уменьшается, оно только нарастает.Мы проводили этот опрос в начале августа, когда еще не было известно ни об ударах по Крыму, ни о наступлениях на Херсонщине и удачном контрнаступлении на Харьковщине.То есть дополнительные победы будут только укреплять и уверенность людей в победе, и положительные чувства.У нас есть значительный запас прочности от российских действий.Особенно от того, что сейчас делает РФ, когда пытается уничтожить критическую инфраструктуру", - объяснил Бурковский.
- К благотворительной платформе UNITED24 присоединились послы из 110 стран мира. За четыре месяца удалось собрать почти $200 млн ., на которые приобрели машины скорой помощи, оборудование для разминирования, дроны-разведчики и многое другое.
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