Об этом заявил Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, в эфире телеканала "Еспресо".

"Видите, перед войной, мы же помним, как это было... в ноябре и декабре прошлого года и январе-феврале этого года существовала напряженность, тревога росла, была большая неопределенность. Началась война, до 24 февраля - это был ужас без конца, а 24 февраля пришел конец ужаса: все оказались в новой ситуации, общество очень тяжело приспосабливалось к этому. И за 6 месяцев, можно сказать, что этот период приспособления уже прошел, сейчас идет консолидация, общество крепнет", - сказал Бурковский.

Аналитик убежден, что украинцы не устают от войны, как утверждают на Западе, а наоборот, становятся более сплоченными.

"Все на Западе говорят об усталости от войны. "У украинского общества несколько месяцев, чтобы остановить войну, прекратить ее на выгодных условиях, потом начнется усталость" - такого нет. Социологические опросы показывают нашим союзникам, что общество не устало, оно все консолидируется. Когда людям сообщают об обстрелах и гибели военных и граждан, то главные эмоции, которые испытывают украинцы, – это гнев и ненависть, то есть очень сильные эмоции, которые побуждают не к беспомощности, а к активным действиям. , сопротивления врагу.Сопротивление не уменьшается, оно только нарастает.Мы проводили этот опрос в начале августа, когда еще не было известно ни об ударах по Крыму, ни о наступлениях на Херсонщине и удачном контрнаступлении на Харьковщине.То есть дополнительные победы будут только укреплять и уверенность людей в победе, и положительные чувства.У нас есть значительный запас прочности от российских действий.Особенно от того, что сейчас делает РФ, когда пытается уничтожить критическую инфраструктуру", - объяснил Бурковский.