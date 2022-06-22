"Г*нд*н и г*нд*н": Маркевич коротко высказался о футболисте-изменнике Тимощука
Футбольный тренер Мирон Маркевич оценил оставшегося в питерском "Зените" эксгравца сборной Украины Анатолия Тимощука и молчит о войне
Об этом Маркевич сказал на YouTube канале STAND UP Battle Club .
Мирона Маркевича спросили, что он думает об Анатолии Тимощуке, но тренер решил ответить лаконично.
"Г*нд*н и г*нд*н", - коротко сказал Маркевич.
Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита". Он не осудил русскую злость и продолжает свою работу в Санкт-Петербурге.
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11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил эксигровца национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.
- Отец Тимощука вступил в ряды территориальной обороны в Луцке.
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25 апреля генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин осудил бывшего капитана команды Анатолия Тимощука , который, несмотря на войну РФ против Украины, остался работать в российском "Зените".
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