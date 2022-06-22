"Г*нд*н и г*нд*н": Маркевич коротко высказался о футболисте-изменнике Тимощука

Об этом Маркевич сказал на YouTube канале STAND UP Battle Club .

Мирона Маркевича спросили, что он думает об Анатолии Тимощуке, но тренер решил ответить лаконично.

"Г*нд*н и г*нд*н", - коротко сказал Маркевич.

Сейчас Тимощук работает в тренерском штабе питерского "Зенита". Он не осудил русскую злость и продолжает свою работу в Санкт-Петербурге.

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