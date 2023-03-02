Вброс сделан через один из главных z-пабликов. Намеренно идет акцентирование на детях, потому что это эмоциональная составляющая. Мысль о том, зачем украинской ДРГ заходить в деревню или убивать детей в рашке, вряд ли придут в голову россиянам, чей мозг изнасилован кремлевской пропагандой. Это слишком сложно для россиян.

Вопрос о том, как группа из 40 человек могла перейти границу, тоже не станет перед ними? Потому что для них и это слишком сложный вопрос. Примитивные идиоты мыслят на уровне простейших реакций. Даже о том, что это "вагнера" ​​убежали и от безысходности могли пытаться захватить транспорт или взять заложников местных жителей, мало кто из россиян задумается.

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Мнения о том, зачем украинской ДРГ заходить в деревню или убивать детей в решетке, вряд ли придут в голову россиянам, чей мозг изнасилован кремлевской пропагандой. Это слишком сложно для россиян

Но все это напоминает постановку в стиле "Гляйвиц". Нападение на радиостанцию ​​в Гляйвице, также хорошо известное как Гляйвицкая провокация или операция "Консервы", — инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию ​​в городе Гляйвиц, проведенная SS 31 августа 1939 года для создания повода для нападения Германии на Польшу.

Все это напоминает постановку в стиле "Гляйвиц". Нападение на радиостанцию ​​в Гляйвице, также хорошо известное как Гляйвицкая провокация или операция "Консервы", — инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию ​​в городе Гляйвиц, проведенная SS 31 августа 1939 года для создания повода для нападения Германии на Польшу.

Не удивлюсь, если даже тела погибших украинских воинов привезут рашисты из Украины. Потому что воспроизводят новый "Гляйвиц" по старым схемам. Хотя могут использовать побег "вагнеровцев" для того, чтобы потом назвать их украинской ДРГ. Неважно.

Сегодня в России никому не нужно оправдывать нападение на Украину. Но Кремлю требуется консолидация общества вокруг войны. А ее до сих пор нет. Есть привычный "одобрямс" действий властей в России. Война так и не стала для россиян "отечественной", что крайне необходимо Кремлю для дальнейших долгосрочных военных действий. Похоже, именно этим ФСБ сегодня и занята.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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