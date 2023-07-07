Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства.

Германия приняла решение передать Украине еще один мост для мостоукладывающей бронетехники Beaver, бронированный мостоукладчик Beaver, инженерную бронированную машину DACHS, шесть большегрузных тягачей 8×8 HX81 и три полуприцепа, а также три средства радиоэлектронной борьбы и два средства борьбы с дронами.

Помощь Германии Украине

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.

С последнего, 24 марта, Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.

Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.

14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.

В июне Украина получила обещание очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.

А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.

Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи. В то же время, 7 июля глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предоставления Украине кассетных боеприпасов, поставки которых рассматривает администрация президента США Джо Байдена.