"Глубокоуважаемый ОПУ, пошлите этого персонажа подальше!": Аваков напомнил о фразе Арестовича, что "АТО - это курорт для мальчиков"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот на редкость гадкий ролик Арестовича. Какого-то советника, члена, спикера и так далее ... Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем, кто в них не нуждается, но ... в этом случае хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, - соберите пальцы в знамение - перекрестите болезни - потом себя - и пошлите этого персонажа ... подальше. Или не подставляйте страну и президента ", - подчеркнул Аваков.

Он отметил, что фантазии Арестовича - от переименования Украины в Русь-Украину или заявления об АТО и войне, как и многие другие перлы, - влияют на отношение к власти.

"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО ... и жаль, если увидят в доме погибших бойцов ... Мерзавец, со смешком рассказывает между прочим о гибели на войне наших солдат", - сказал экс-министр.

Аваков считает, что украинцы дадут таким заявлениям оценку.

"А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях - вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, будет незамедлительной, - добавил он.



Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину.

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