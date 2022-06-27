Глубина жестокости и варварства. Джонсон отреагировал на ракетные обстрелы ТРЦ в Кременчуге
Премьер-министр Великобритании осудил нападение в Кременчуге в заявлении, сделанном на встрече мировых лидеров G7 в Баварии
Об этом сообщает The Guardian.
"Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер", - сказал Джонсон на саммите G7.
"Снова наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен осознать, что его поведение лишь усилит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил британский премьер-министр.
- Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине. В США прокомментировали обстрелы Кременчуга.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 20 часов 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек.
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