Об этом сообщает The Guardian.

"Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер", - сказал Джонсон на саммите G7.

"Снова наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен осознать, что его поведение лишь усилит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил британский премьер-министр.

Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине. В США прокомментировали обстрелы Кременчуга.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 20 часов 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек.

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