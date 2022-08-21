Glory of freedom: Усик вышел на бой с Джошуа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уже через несколько минут Усик сразится с Джошуа в Джидде (Саудовская Аравия). На бой с британцем украинец вышел с надписью Glory of freedom и под песню Василия Жадана "Братья".

Александр Усик защищает титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.

Боксеры также спорят за вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .

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