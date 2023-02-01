Глобальный удар по внутреннему врагу или день обысков и подозрений в Украине

Обыски у Игоря Коломойского

Утро среды всколыхнуло украинские СМИ новостью о том, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топменеджментом Укрнафты и Укртатнафты 40 млрд грн. В СБУ заявили, что разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

Обыски у Арсена Авакова и чиновников, связанных с закупкой французских вертолетов

Правоохранители пришли с обысками и к экс-министру МВД Арсену Авакову по делу падения вертолета с руководством МВД в Броварах. Отмечается, что представители СБУ и ДБР проверяли контракты с компанией Airbus Helicopter: именно у нее заказали вертолеты H-225, H-145 и Н-125 для министерства внутренних дел. Также обыски были у других топ-чиновников, связанных с этой закупкой.

Обыски в налоговой Киева и увольнение руководства Государственной таможенной службы

Также 1 февраля следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в налоговую Киева. Обыски проходят у и.о. начальника налоговой инспекции города Киева Оксаны Датий по делу с махинациями с НДС. По оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФОП и предоставление недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

"В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в г. Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн. Чиновники налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в них за систематическое получение оплаты своих "услуг"", – сообщили в ДБР.

Впоследствии стало известно. что Кабинет Министров уволил руководящий состав Гостаможни - исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и его заместителей Александра Щуцкого и Руслана Черкасского.

Подозрение экс-министру энергетики Игорю Насалику

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. По данным источника, Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен. Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 года по 2019 год.

Подозрения топ-чиновникам Минобороны

Офис генпрокурора объявил подозрения трем фигурантам скандала с закупками продовольствия для солдат по завышенным ценам. Среди них – два топ-чиновника Минобороны. По данным источников СМИ, подозрения получили экс-замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-замгоспредприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко.

Подозрение экс-заместителю Резникова

Уволенному заместителю министра обороны Украины, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, ДБР сообщило о подозрении в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

Следствие установило, что злоумышленник лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для украинских военнослужащих по завышенным ценам и закупках бронежилетов, касок, одежды, а также других вещей для Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили на растрате более 100 млн грн

СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента госзакупок Минобороны: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты. Правоохранители разоблачили экс-руководителя в растрате более 100 млн грн государственных средств.

Обыски в строительных компаниях Киева, связанные со схемой легализации средств Медведчука и Козака

Служба безопасности Украины провела обыски в строительных компаниях Киева, связанных с Медведчуком и Козаком, в частности, на предприятиях, подконтрольных нардепу Вадиму Столару.

В СБУ сообщили, что ликвидируют противоправные схемы и каналы легализации финансовых активов, применяемые злоумышленниками. Также речь идет о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и банками РФ и о направлении денег от продажи недвижимости на войну против нашей страны.

Правоохранители провели обыски в домах и офисах служащих для получения дополнительных доказательств преступления.

Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о "глобальном ударе по внутреннему врагу".

Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева разоблачили еще и на финансировании террористов "ДНР"

Экс-президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР". По данным следствия, в декабре 2017 года Богуслаев организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения – Снежнянский машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" на временно оккупированной территории в Снежном Донецкой области и платил террористам "ДНР" так называемые налоги и таможенные платежи, таким образом помогая оккупантам в ведении боевых действий против Украины.

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