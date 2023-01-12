Глобальный саммит мира пройдет 24 февраля в Нью-Йорке, - посол Украины в Анкаре
Василий Бондарь, посол Украины в Анкаре, анонсировал проведение глобального саммита мира в Нью-Йорке в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2023 года
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на посла в Анкаре Василия Бондаря.
Со ссылкой на посла, отмечается, что глобальный саммит мира, который Украина предложила провести через посредство генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Мы считаем, что этот саммит, скорее всего, состоится в ООН в Нью-Йорке 24 февраля", – сказал Василий Бондарь.
Боднар заявил, что Украина готова к миру, и потому раньше устами президента предложила соответствующую формулу. Он напомнил: президент Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" (G20) очертил план достижения мира. Инициативы по 10 пунктам охватывают такие вопросы, как безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории.
- Напомним, в конце декабря сообщалось, что украинское правительство планирует провести международный саммит для обсуждения формулы мира и завершения войны и хочет, чтобы на этом саммите председательствовал генсек ООН Антониу Гутерреш.
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